Не скаржитися та не злитися: що обов'язково потрібно зробити 28 грудня

28 грудня у календарі Православної церкви вказано як Трифонів день на згадку про святого Трифона Печенізького, який жив у XV-XVI столітті. Майбутній чернець, незважаючи на те, що виріс у сім'ї священика, в юності вів дуже безпутний спосіб життя і навіть входив у розбійницьку зграю. Одного разу вночі юнак почув голос, що наказував оселитися біля річки Печенги та розпочати праведне життя. Після цього юнак відмовився від мирського імені Митрофан, прийняв постриг та став Трифоном.

Молодого ченця монастирська братія поважала. Відомо, що за свої заслуги у розповсюдженні християнської віри Трифон став ігуменом у монастирі. Вважається, що настоятель обителі мав дар передбачення, а тому у нього просили поради у складній ситуації. Монастирська обитель до наших часів не збереглася і була зруйнована ще наприкінці XVI століття.

Святого преподобного Трифона вважають покровителем мореплавців та рибалок, особливо тих, хто потрапив у бурю на морі. Також святого просять про зцілення від хвороб і про те, щоб знайти вихід із скрутного становища. При цьому в молитві важливо не скаржитися на долю, а просити мудрості та бути готовим коритися Господній волі.

У день Трифона треба розрахуватися з боргами, помиритися з тими, кого довелося образити. До кінця дня було не прийнято злитися: ні на домашніх, ні на холодну погоду, ні на інші послані випробування. Скарги на дітей, які не виправдали надії, також вважалися недоречними. На прикладі святого показували, що все в земному житті швидкоплинне і мінливе, з Божою допомогою навіть нерозумний юнак може пізніше стати праведником і нести світло віри.

Фото azbyka.ru

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter