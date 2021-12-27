Пенсії для найбідніших: скільки українці отримають у 2022 році

Аналізуючи майбутні виплати пенсіонерам в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ», міністр соціальної політики (2016−2019 рр.) Андрій Рева пропонує все ретельно прорахувати.

Так, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб протягом наступного року зросте на 159 гривень. Тобто ті люди, які сьогодні мають пенсію 1 934 гривні, на кінець 2022 року отримуватимуть аж 2 093 гривні на місяць. Причому це підвищення відбудеться не одномоментно, а у два етапи.

«Багато це чи мало? Я гадаю, що предмету для дискусії взагалі не може бути. Це не просто мало, а ГАНЕБНО мало! Це навіть менше, ніж розмір підвищення у 2021 році, адже в поточному році даній категорії людей загалом підвищили пенсію на 165 гривень. Проте вже у 2022 році суму підвищення для цієї категорії громадян вирішили зменшити до 159 гривень», — каже Андрій Рева.

Мовиться про 2 млн пенсіонерів, про людей, які з тих чи інших причин не мають повного страхового стажу.

Як наслідок, вони отримують маленькі пенсії, розмір яких залежить від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а його щороку затверджує Верховна Рада України одночасно з законом про державний бюджет.

Колишній високопосадовець нагадує, що «зелені» у державному бюджеті на 2020 рік обіцяли підвищити таким громадянам пенсію до 4 251 грн на місяць.

Що насправді отримали люди — кожен пенсіонер з мінімальною пенсією бачить у своєму гаманці.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter