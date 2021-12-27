Що очікує на Пенсійний фонд у 2022 році

Сума, на яку Пенсійний фонд України дотуватиметься з державного бюджету у 2022 році, дорівнює цьогорічній. Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр соціальної політики (2016−2019 рр.) Андрій Рева. Інакше кажучи, власні доходи Пенсійного фонду плюс дотація з держбюджету практично дорівнюватимуть сумі витрачених коштів цього року. Як в уряді збираються індексувати пенсії у 2022 році?

Ексміністр пропонує порахувати. Так, в цьому році на пенсійні виплати спрямовано 500 млрд грн. Середня пенсія складає 3 980 грн на місяць. В наступному році, як стверджує Мінсоцполітики, середня пенсія складатиме 4 533 грн на місяць, тобто зросте майже на 14%. Це зростання є меншим, ніж у 2021-му: в цьому році середня пенсія зросла на 16%.

Це означає, що для належної виплати пенсій у 2022 році потрібно закласти кошти в розмірі на 14% більше, ніж витрачено по факту у 2021 році.

Рахуємо: 500 млрд грн у 2021 році по факту, потреба на 2022 рік +14% = 570 млрд грн. А в державному бюджеті на виплату пенсій у 2022 році закладено таку ж суму коштів, як і у 2021 році — 200,8 млрд грн.

Зарплати заморожено, в тому числі й мінімальні, тобто зростання власних доходів від єдиного соціального внеску (ЄСВ) прогнозується на рівні лише 31 млрд грн.

Де взяти решту — 40 млрд грн? За рахунок яких коштів буде профінансовано підвищення пенсій громадянам у 2022 році?

«Відповіді немає. Є лише гучні обіцянки, що індексуватимуть пенсії не лише тим, кому це належить робити за чинним законодавством, але й іншим категоріям пенсіонерів, зокрема тим, хто отримує спеціальні пенсії», — зауважує Андрій Рева.

Підсумовуючи сказане, ексміністр додає: якщо подивитися на РЕАЛЬНІ цифри бюджетного фінансування соціальних видатків у 2022 році, то без перебільшення можна сказати, що в Мінсоцполітики, Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування з фінансами просто катастрофа.

«Соціальні видатки, тобто видатки на людей, скорочуються, натомість збільшуються на чиновників з таких установ, як ДБР, прокуратура, СБУ, Офіс президента, Кабмін і Верховна Рада. Ну і, звичайно, виплата боргів фінансується в розмірі 100% від потреби. То — святе. А ось всім іншим — зась!» — говорить Андрій Рева.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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