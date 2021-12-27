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«Олів'є», «шуба», «Наполеон» та інші страви «як у дитинстві»: чим годуватимуть на Новий рік українських військових на фронті

11:51 27 грудня 2021
військовий

Наближається Новий рік. Дорослі та діти з нетерпінням чекають на свято. Господині заздалегідь складають новорічне меню.

Але не всім українцям вдасться зустріти свято вдома за родинним столом, поряд з рідними та близькими. Щоб ми могли спокійно ходити вулицями, працювати, виховувати дітей та онуків, українські захисники на передовій несуть свою вахту.

Бійці на Донбасі мріють, щоб швидше закінчилася війна, і вони повернулися додому живі та здорові. А поки що хочуть бачити на новорічному столі страви, які створили б святковий настрій та нагадали дім.

У штабі ООС розповіли, що кухарі заздалегідь записують побажання бійців.

Зокрема, Ольга, кухарка батальйону однієї з механізованих бригад, які виконують бойові завдання у зоні ООС, готуватиме кілька видів салатів.

Їй вже замовили страви «як у дитинстві» — «олів'є», оселедець під шубою, «мімозу», салат з крабовими паличками.

Основними стравами буде запечене м'ясо, котлети та смажена риба. Жінка також хоче приготувати пиріжки з картоплею та капустою.

Мріють бійці про домашній «Наполеон». І кухарка, яка має всі продукти, готова зробити сюрприз військовим, для яких цей торт нагадає про дім.

Раніше «ФАКТИ» публікували безліч рецептів різних смачних салатів з простих та бюджетних продуктів.

Фото https://www.facebook.com/

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