Чому у 2022 році пенсії зростатимуть повільніше, ніж у 2021-му: пояснює ексміністр Андрій Рева

Напередодні Нового року та Різдва Христового українці не лише готуються до свят, а й підраховують, що та у скільки їм обійдеться. Адже соціальні виплати у 2021 році зростали не настільки активно, як ціни на ті ж харчові продукти. Особливу тривогу викликає й анонсоване подорожчання комунальних послуг, заплановане на 2022 рік. Адже вже сьогодні ціна газу в ЄС перевищила символічну позначку у 2 000 доларів за 1 тисячу кубічних метрів, через що не лише цифри в наших платіжках значно зростуть, а й збільшаться видатки на все інше. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр соціальної політики (2016−2019 рр.) Андрій Рева пояснює, наскільки насправді зростуть соціальні виплати у 2022 році, чому наступного року пенсії збільшуватимуться повільніше, ніж у 2021-му, та чи варто очікувати лікарям, вчителям на адекватне підвищення зарплат.

«Наразі ми говоримо про те, що люди стануть дуже і дуже бідними»

— Андрію Олексійовичу, аналізуючи бюджет 2022 року, ми порахували, що наступного року підвищення пенсій відбуватиметься 6 разів. Зокрема, додадуть грошей пенсіонерам від 75 років, у квітні буде підвищено пенсію тим, хто працює, а у липні збільшать мінімальні пенсії до 2027 грн тощо.

— Давайте будемо рахувати разом. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб протягом наступного року зросте на 159 гривень. Тобто, ті люди, які сьогодні мають пенсію 1 934 гривні, на кінець 2022 року отримуватимуть аж 2 093 гривні на місяць. Причому це підвищення відбудеться не одномоментно, а у два етапи.

Багато це чи мало? Я гадаю, що предмету для дискусії взагалі не може бути.

Це не просто мало, а ГАНЕБНО мало!

Це навіть менше, ніж розмір підвищення у 2021 році, адже в поточному році даній категорії людей загалом підвищили пенсію на 165 гривень.

Проте вже у 2022 році суму підвищення для цієї категорії громадян вирішили зменшити до 159 гривень.

Мовиться про 2 млн пенсіонерів, про людей, які з тих чи інших причин не мають повного страхового стажу.

Як наслідок, вони отримують маленькі пенсії, розмір яких залежить від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а його щороку затверджує Верховна Рада України одночасно із законом про державний бюджет.

Нагадаю, що «зелені» в державному бюджеті на 2020 рік обіцяли підвищити таким громадянам пенсію до 4 251 грн на місяць.

Що насправді отримали люди, кожен пенсіонер з мінімальною пенсією бачить у своєму гаманці.

— В Україні налічується 2 мільйони пенсіонерів, які мають повний страховий стаж. Напевно, з їхніми виплатами ситуація краща? Тож на яке підвищення пенсій вони можуть розраховувати у 2022 році?

— Там взагалі катастрофа. Нагадаю, що у цієї категорії пенсіонерів була дуже мала зарплата, і тому при обчисленні пенсії її розмір теж був дуже низьким.

Але ці люди відпрацювали понад 35 років і платили внески до Пенсійного фонду. Це просто несправедливо, коли пенсія у тих, хто має повний страховий стаж, і пенсія у тих, хто не має повного страхового стажу є однаковою.

Свого часу ми виправили цю несправедливість. Законом про пенсійну реформу, ухваленим нами у 2017 році, мінімальний розмір пенсії громадянам, які мають повний страховий стаж, було прив’язано до мінімальної зарплати в Україні: вони мали отримувати мінімальну пенсію в розмірі 40% від мінімальної зарплати.

В результаті, починаючи з 2018 року, розмір пенсії у цих людей підвищувався швидше, ніж у тих, хто не мав повного страхового стажу.

І ось у 2022 році все змінюється. Наступного року мінімальна пенсія громадян, які мають повний страховий стаж, зросте аж на 80 гривень — з 2600 гривень на місяць до 2680 гривень на місяць.

Вдумайтесь: люди, які мають повний страховий стаж, у 2022 році отримають підвищення пенсій ВДВІЧІ МЕНШЕ, ніж ті, хто не має повного страхового стажу! Ось така вона, соціальна справедливість від «зелених».

Наступний момент. В березні має бути перерахунок пенсій всім іншим категоріям — це 7 млн пенсіонерів. Середня пенсія у грудні 2021 року становить 3 980 гривень. Згідно з нормами згаданого закону про пенсійну реформу 2017 року, щорічне підвищення пенсій обчислюються за формулою: 50% зростання інфляції плюс 50% зростання середньої зарплати по країні за останні 3 роки — це приблизно на 10−11%.

Мінсоцполітики запевняє, що у 2022 році середня пенсія в Україні зросте до 4533 грн на місяць. Тобто, середня пенсія має зрости десь на 553 гривні. Це в середньому. Але це означає, що у когось розмір пенсії зросте на 100 гривень, а у когось на 1100 гривень.

— Проте підвищення пенсії на 533 гривні на фоні суттєвого подорожчання тих же харчових продуктів не компенсує навіть продуктову інфляцію.

— Так. Наразі ми говоримо, що люди стануть дуже і дуже бідними. Ми говоримо про 11 млн пенсіонерів, у яких в наступному році з доходами просто катастрофа. Адже цього року суттєво зросли ціни не лише на харчові продукти, але й, приміром, на комунальні платежі.

За даними Держстату, у жовтні 2020 року нарахування за житлово-комунальні послуги населенню складали 11 млрд грн, а в жовтні 2021 року — 16,4 млрд грн. Тобто за рік сума коштів, яку люди мають заплатити за житлово-комунальні послуги (ЖКП) зросла на 5,4 млрд грн, або на 49%!

В наступному 2022 році з травня планується величезне збільшення тарифів на газ, це зазначено в меморандумі, підписаному з МВФ. Якщо сьогодні 1 тис. кубометрів газу для населення коштує приблизно 8000 грн без доставляння, то наступного року його вартість може зрости в декілька разів. Як ви гадаєте, надбавка до пенсії у 80, 159 чи навіть 533 гривні дозволить сплачувати за комірне по новим тарифам? Відповідь очевидна.

— За умов такого різкого зростання ціни на газ вочевидь побільшає тих, хто потребуватиме субсидій на ЖКП.

— Цього року, при нинішньому рівні цін на ЖКП, фактичні бюджетні видатки на виплату субсидій населенню складають 47 млрд гривень. Наступного року, коли ціни виростуть в рази, на ці виплати в бюджеті передбачено лише 38 млрд гривень.

На 9 млрд грн менше, ніж у 2021 році!

Не важко здогадатись, що єдиним способом забезпечити виплату субсидій в межах запланованих видатків буде радикальне скорочення кількості отримувачів.

Хоча уряд обіцяє переглянути цифру фінансування житлових субсидій, щоб не допустити такого розвитку подій.

Але то таке. Поживемо — побачимо.

«Хочу прямо сказати: це бюджет соціальної катастрофи»

— Аналізуючи бюджет-2022, не можна не згадати про виплати лікарям, яким наступного року обіцяють зарплату у 24 тисячі гривень.

— Найвеличніший політичний діяч сучасності — президент Зеленський пообіцяв у 2022 році забезпечити середню зарплату лікарів у розмірі 24 тисячі гривень на місяць.

Щоправда, минулого року подібні обіцянки з його вуст вже лунали. Проте тоді йшлось про зарплату лікарям у 22 тисячі гривень.

Цю обіцянку він озвучив в жовтні минулого року, за 5 днів до місцевих виборів.

Тодішній міністр охорони здоров'я Степанов одразу ж вніс до Міністерства фінансів бюджетний запит на 296 млрд грн. Що тут почалось!

Степанова звинуватили у всіх смертних гріхах, сказали, що він не командний гравець і, врешті-решт, на 2021 рік дали галузі охорони здоров’я лише 161 млрд грн. Після цього Степанова ще й звільнили.

На наступний рік «зелені» додали медичній галузі 35 мільярдів гривень. Разом це складає приблизно 196 млрд грн, і вони пообіцяли забезпечити лікарям заробітну плату в розмірах, озвучених президентом.

— З 1 січня розпочнеться новий бюджетний рік, і що буде робити центральна влада, коли медики не побачать зарплат в обіцяних розмірах?

— Звісно, що влада повинна буде якось відреагувати на обурення медичних працівників. Навряд чи хтось із наших майстрів спорту по боротьбі з коронавірусом візьме на себе відповідальність за цей обман.

Вочевидь, що на своє виправдання представники центральної влади казатимуть, мовляв, ми гроші дали, а на місцях всі наші рішення саботують: у всьому винні місцева влада та головні лікарі.

Насправді і я хочу, щоб люди знали правду — винна в цьому буде не місцева влада, а нинішній уряд і правляча партія «Слуга народу» разом із найвеличнішим політичним діячем сучасності — президентом Зеленським, які пообіцяли медикам такі зарплати, але забули закласти кошти в державному бюджеті України на 2022 рік.

Тобто гроші не заклали в державному бюджеті, але крайніми намагатимуться зробити місцеву владу.

Наступний момент. Заробітна плата освітянам збільшиться на 8%. Тобто 8 млрд гривень додають на освіту.

При тому, що постанова Кабінету міністрів України N 822, прийнята ще 10 липня 2019 року, передбачала поетапне збільшення зарплати освітянам протягом 3 років. Якби вона була виконана, то сьогодні вчителі отримували б мінімальну зарплату у розмірі 10 тисяч гривень. І це для початківців без стажу.

Спочатку цю постанову зупинив Кабмін Гончарука, а згодом двічі уряд Шмигаля. Збільшення зарплати вчителям на 8% - це, по суті, замороження зарплати освітян у 2022 році. До чого це призводить? До катастрофічного зниження рівня освіти наступного покоління українців, адже кращі кадри залишають школу і йдуть шукати кращої долі в інші галузі економіки.

Або просто емігрують з України разом з медиками та іншими працівниками, рекордна кількість яких за всі роки незалежності у цьому році виїхала з України — понад 600 тисяч осіб.

Наслідки ми вже бачимо, спостерігаючи цьогорічні плачевні результати по зовнішньому незалежному оцінюванню з математики.

І ось сьогодні замість того, щоб стимулювати освітян, підвищувати їхні доходи, «зелені», по суті, заморозили зарплати освітянам у 2022 році.

— В Міноборони теж не дуже задоволені виділеними коштами.

— Напередодні звільнення міністр оборони Таран заявив, що його відомство має мінімальну потребу в 170 млрд гривень. В бюджеті запланували приблизно 130. І це при тому, що вже 2 роки не індексується грошове забезпечення солдат і офіцерів.

Подібне відбувається в той час, коли на кордоні з Україною знаходиться 100 тисяч іноземних вояків, готових вторгнутись в Україну. І коли Міноборони просить 170, а натомість йому дають 130, то виникає логічне запитання: на чолі держави стоять безвідповідальні люди чи просто зрадники?

Ось виступає з трибуни Верховної Ради України новий міністр оборони Резніков і каже, що Збройним Силам не вистачає 18 млрд гривень на збільшення грошового забезпечення. Виявляється, що цих грошей просто немає в бюджеті. І взяти їх, мовляв, нізвідки.

Хоча між першим та другим читанням депутати знайшли додаткові 15 млрд грн для себе та на свої округи.

А для армії грошей немає. Це вже не кажучи про те, що у цьому році провалено державне оборонне замовлення. Як і все інше, що пов'язано з обороною країни.

Водночас 142 млрд гривень виділено на дороги. Це загальна цифра по місцевих та державному бюджетах.

— Повернемось до пенсій. На вашу думку, як розвиватиметься ситуація з наповненням Пенсійного фонду?

— По Пенсійному фонду сума, на яку він дотуватиметься з державного бюджету у 2022 році, дорівнює цьогорічній. Інакше кажучи, власні доходи Пенсійного фонду плюс дотація з держбюджету, практично дорівнюватимуть сумі витрачених коштів цього року.

Постає логічне запитання — як в уряді збираються індексувати пенсії наступного року?

Порахуймо: в цьому році на пенсійні виплати спрямовано 500 млрд грн. Середня пенсія складає 3 980 грн на місяць. В наступному році, як стверджує Мінсоцполітики, середня пенсія складатиме 4 533 грн на місяць, тобто зросте майже на 14%. Це зростання є меншим, ніж у 2021 році: в цьому році середня пенсія зросла на 16%.

Це означає, що для належної виплати пенсій у 2022 році, потрібно закласти кошти в розмірі на 14% більше, ніж витрачено по факту у 2021 році.

Рахуємо: 500 млрд грн у 2021 році по факту, потреба на 2022 рік +14% = 570 млрд грн.

А в державному бюджеті на виплату пенсій у 2022 році закладено таку ж суму коштів, як і у 2021 році — 200,8 млрд грн.

Зарплати заморожено, в тому числі й мінімальні, тобто зростання власних доходів від єдиного соціального внеску (ЄСВ) прогнозується на рівні лише 31 млрд грн.

Де взяти решту — 40 млрд грн? За рахунок яких коштів буде профінансовано підвищення пенсій громадянам у 2022 році?

Відповіді немає. Є лише гучні обіцянки, що індексуватимуть пенсії не лише тим, кому це належить робити за чинним законодавством, але й іншим категоріям пенсіонерів, зокрема тим, хто отримує спеціальні пенсії.

Підсумовуючи сказане: якщо подивитися на РЕАЛЬНІ цифри бюджетного фінансування соціальних видатків у 2022 році, то без перебільшення можна сказати, що у Мінсоцполітики, Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування з фінансами просто катастрофа.

Соціальні видатки, тобто, видатки на людей, скорочуються, натомість збільшуються на чиновників із таких установ, як ДБР, прокуратура, СБУ, Офіс президента, Кабмін та Верховна Рада.

Ну і, звичайно, виплата боргів фінансується в розмірі 100% від потреби. То — святе. А ось всім іншим — зась!

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