На Донбасі окупанти протягом доби поранили двох українських бійців, супротивник шість разів порушив режим припинення вогню

У понеділок, 27 грудня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил, як і напередодні, був тяжко поранено боєць ЗСУ.

«Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи», — зазначили в командуванні ООС і додали, що 27 грудня бойовики відкривали вогонь у напрямку населеного пункту Нью-Йорк із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Військовослужбовця, який отримав поранення, госпіталізований у тяжкому стані.

Напередодні бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів різних систем. У районі Талалівки противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17. Був поранений боєць, стан здоров'я якого оцінюється як тяжкий.

«Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл», — додали в командуванні ООС.

Раніше повідомлялося, що український військовослужбовець отримав поранення, не пов'язане із виконанням завдань на лінії зіткнення. Це сталося у 18 кілометрів від неї. Проводиться службове розслідування.

Фото зі сторінки ОТГ «Північ» у соціальних мережах

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