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Менше двох тисяч: в Україні різко зменшилася кількість хворих на коронавірус

9:15 27 грудня 2021
Коронавірус

В Україні, де наприкінці минулого тижня фіксували зниження кількості нових випадків ковіду та смертей через ускладнення, спричинені COVID-19, станом на ранок понеділка, 27 грудня, коронавірусна інфекція підтверджена у менш ніж двох тисяч українців.

Як повідомляють у МОЗ, підтверджено 1 864 нових випадків COVID-19, померло 133 особи.

Серед хворих — 138 дітей та 12 медпрацівників. У лікарні потрапили 1 053 особи, одужали 4 527 пацієнтів.

У Міністерстві охорони здоров'я також повідомили про 14 592 535 українців, які отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а також про те, що 13 414 061 громадянина повністю імунізовано.

Статистика МОЗ

Додаткову дозу отримали 2 110 осіб, ревакцинальну — 793 громадянина. Загалом проведено 28 009 499 щеплень.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив різницю між бустерною та додатковою дозами вакцини від коронавірусу — якщо першу застосовують для посилення ефекту препарату, то другу — вже для підтримки належного захисту людей, які мають тяжкі хвороби.

Фото з Pixabay

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