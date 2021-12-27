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Потрібно помножити три показники: у Кабміні розповіли, як «перевірити ще раз» правильність нарахування нової пенсії

8:35 27 грудня 2021
Пенсія в Україні

З квітня 2022 року працюючим пенсіонерам буде здійснено доплату до пенсій, розмір якої розраховується індивідуально з урахуванням страхового стажу та офіційної зарплати.

Про це пише «РБК-Україна» із посиланням на Міністерство соціальної політики України.

При тому, що перерахунок пенсій відбудеться в автоматичному режимі, «перевірити ще раз» чиновників можна буде самостійно: новий розмір пенсії працюючим пенсіонерам визначатиметься шляхом множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.

Але тим, хто довіряє розрахункам фахівців, звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно.

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня 2021 року збільшились суми багатьох соціальних виплат, включаючи і пенсії. Це пов'язано з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

При цьому у грудні підвищення пенсій отримали лише деякі категорії пенсіонерів, решті доведеться почекати до 2022 року.

Хто отримав підвищення у грудні:

  • Люди із мінімальною пенсією;
  • Люди із максимальною пенсією;
  • Українці, які досягли 75-річного віку станом на 1 грудня;
  • Пенсіонери, які досягли 65 років та вийшли на пенсію у грудні з необхідним стажем (для жінок — 30 років, для чоловіків — 35 років).
  • Пенсіонери, які мають стаж понад норму;
  • Пенсіонери, які мають маленький трудовий стаж, і вони отримують мінімальну пенсію і не працюють;
  • Також збільшено надбавки до пенсії ветеранам війни та за особливі заслуги.

Нагадаємо, що в Кабміні розповіли, хто може розраховувати на збільшення виплат з 1 січня — частина пенсіонерів «світить» підвищення пенсій на 83%.

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