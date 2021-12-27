Тарифи на комуналку в Україні з 1 січня: що буде з цінами на електроенергію, газ та воду

З початку 2022 року в Україні набирає чинності низка законодавчих ініціатив, які торкнуться більшості українських громадян.

Про те, що зміниться для українців, з 1 січня 2022 року нагадує ТСН.ua.

Тарифи на світло у 2022 році

Так, згідно з прийнятою постановою Кабміну № 859 з 11.08.2021 р., тарифи на електроенергію у 2022 році залишаться незмінними — щонайменше до 30 квітня 2022 року. Водночас, за прогнозами Міністерства економіки, українцям слід очікувати на зростання тарифів на електроенергію — на 17,5%.

Як йдеться у ухвалі уряду, з 1 жовтня 2021 р. в Україні встановили нові тарифи на світ для побутових споживачів, які з 1 січня не зміняться.

Наразі українські домогосподарства, які споживають на місяць до 250 кВт/год, платять за світло за тарифом 1,44 грн за 1 кВт/год.

А українці, які споживають понад 250 кВ/год, витрачають на електроенергію більше за тарифом 1,68 грн за 1 кВт/год. Таким тарифом користується 80% населення.

Ціни на газ

Приблизно в такому ж ключі справи і з оплатою блакитного палива. Згідно з постановою НКРЕКУ № 572, з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року в Україні діє річна пропозиція ціни на постачання газу для побутових споживачів від 7,96 до 13,5 грн за кубометр. Клієнти «Нафтогазу» за річним тарифним планом «Фіксований» платять 7,96 гривні за один кубометр. Така вартість газу має залишитися до квітня 2022 року включно. За прогнозами самого Кабінету міністрів, у 2022 році ціна газу може подорожчати на 13% (з можливою похибкою +/- 3%). На думку експертів, вартість газу може зрости на 20%. Також на підвищення ціни на блакитне паливо слід очікувати і в 2023—2024 роках:

2023 року природний газ подорожчає на 7,5%.

2024 року — на 10%.

З 1 січня українцям слід очікувати на підвищення вартості за розподіл (доставку) газу в середньому на 4,1%. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), опублікувала проект рішень щодо затвердження тарифів у 2022 році. Відповідний проект ухвали про нові тарифи опубліковано на сайті регулятора. Проте, як зазначають у НКРЕКУ, тарифи зростуть, але неоднорідно. 22 грудня НКРЕКУ ухвалила рішення для 40 операторів газорозподільних систем. За даними НКРЕКУ, найбільший тариф — 2,95 грн за кубометр має отримати ТОВ «Газпостачсервіс» (Вінницька обл.). Найменше ж за доставку газу платитимуть споживачі «Київгазу» — лише 38 копійок за кубометр.

Тарифи на воду від 1 січня

Чиновники запевняють, що вартість водопостачання від 1 січня 2022 року для українців не зміниться. Проте, за прогнозами експертів, варто очікувати на суттєве подорожчання. У вересні 2021 року представники Кабінету міністрів, НАК «Нафтогаз України», Асоціації міст України та Конгресу місцевої та регіональної влади підписали Меморандум, який передбачає, що вартість гарячої води не повинна зрости принаймні до закінчення опалювального сезону-2022.

Однак у документі, опублікованому Нацкомісією у сферах енергетики та комунальних послуг, зазначається, що тарифи на воду, залежно від регіону, ймовірно зростуть на 1,5−6 грн. В одному місті ціна за воду може бути різною, оскільки вартість визначає постачальник.

Водночас, згідно з ухвалою Кабінету міністрів № 586, слід очікувати, що вартість води може піднятися на 11%. Як йдеться у консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економіки, наступного року прогнозується значне підвищення вартості води. Так, фахівці підрахували, що ціна води може зрости на 16%. Також слід очікувати на подорожчання водопостачання і на наступні роки:

2023 року ціна на гарячу воду зросте на 10%.

2024 — на 7,5%.

Нагадаємо, що в жовтневому інфляційному звіті НБУ зафіксовано очікування, що тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами — 20−25% на рік для усунення дисбалансів в енергосекторі. Враховуючи той факт, що промпідприємства намагатимуться відіграти збільшення тарифу підвищенням цін на товари, не виключено подорожчання олії, цукру, молочних продуктів, а також широкого спектру послуг.

Фото: Getty Images

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