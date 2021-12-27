Підвищення пенсій на 83%: у Кабміні розповіли, хто може розраховувати на збільшення виплат із 1 січня

Глава Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна, яка раніше заявила про намір свого відомства підвищити у 2022 році пенсії певним категоріям пенсіонерів, порадувала повідомленням, що в деяких випадках таке підвищення досягне 83%.

Про це вона написала у своїй колонці для сайту «Обозреватель».

Міністр нагадала, що у 2020 році було введено щомісячну доплату для людей старше 80 років у розмірі 500 гривень, а з жовтня 2021 року доплати по 400 гривень отримують громадяни від 75 до 80 років. Згідно з планом міністерства, у жовтні наступного року щомісячні виплати у 300 гривень почнуть отримувати люди старше 70 років, яких у країні проживає близько 4 мільйонів.

Так, за словами Лазебної, наступного року підвищення пенсій відбуватиметься за наступним графіком:

з січня — підвищення пенсій людям з інвалідністю, отриманою внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

— підвищення пенсій людям з інвалідністю, отриманою внаслідок аварії на березень — індексація пенсій ;

; квітень — перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів;

— для працюючих пенсіонерів; липень, жовтень, грудень — підвищення пенсій у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;

— підвищення пенсій у зв'язку зі збільшенням та мінімальної заробітної плати; з жовтня — запровадження доплат для пенсіонерів віком від 70 років.

Як стверджує міністр, наступного року середня пенсія становитиме 4533 гривні. А з жовтня 2022 року мінімальна пенсія для людей віком від 70 років, які мають повний страховий стаж, становитиме 3 тисячі гривень.

«Тому мінімальна пенсія для цієї категорії з 2020 по 2022 рік зросте на 83% — з 1638 грн до 3000 грн, тобто значно швидше за середню «, — написала Лазебна.

Нагадаємо, що на 2022 рік у Мінсоцполітики запланували 12 етапів підвищення пенсій, якими мають бути охоплені усі категорії пенсіонерів. Найчастіше всі ці підвищення будуть незначними.

Водночас, за прогнозами, у 2022 році дефіцит Пенсійного фонду досягне рекордної позначки — близько 200,6 млрд. гривень. Тому уряд форсує запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, яка працюватиме поряд із солідарною. Але для того, щоб запустити накопичувальну систему, потрібно додатково виділити з бюджету близько 22 млрд гривень.

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