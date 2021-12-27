Підвищення пенсій на 83%: у Кабміні розповіли, хто може розраховувати на збільшення виплат із 1 січня
Глава Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна, яка раніше заявила про намір свого відомства підвищити у 2022 році пенсії певним категоріям пенсіонерів, порадувала повідомленням, що в деяких випадках таке підвищення досягне 83%.
Про це вона написала у своїй колонці для сайту «Обозреватель».
Міністр нагадала, що у 2020 році було введено щомісячну доплату для людей старше 80 років у розмірі 500 гривень, а з жовтня 2021 року доплати по 400 гривень отримують громадяни від 75 до 80 років. Згідно з планом міністерства, у жовтні наступного року щомісячні виплати у 300 гривень почнуть отримувати люди старше 70 років, яких у країні проживає близько 4 мільйонів.
Так, за словами Лазебної, наступного року підвищення пенсій відбуватиметься за наступним графіком:
- з січня — підвищення пенсій людям з інвалідністю, отриманою внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
- березень — індексація пенсій ;
- квітень — перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів;
- липень, жовтень, грудень — підвищення пенсій у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;
- з жовтня — запровадження доплат для пенсіонерів віком від 70 років.
Як стверджує міністр, наступного року середня пенсія становитиме 4533 гривні. А з жовтня 2022 року мінімальна пенсія для людей віком від 70 років, які мають повний страховий стаж, становитиме 3 тисячі гривень.
«Тому мінімальна пенсія для цієї категорії з 2020 по 2022 рік зросте на 83% — з 1638 грн до 3000 грн, тобто значно швидше за середню «, — написала Лазебна.
Нагадаємо, що на 2022 рік у Мінсоцполітики запланували 12 етапів підвищення пенсій, якими мають бути охоплені усі категорії пенсіонерів. Найчастіше всі ці підвищення будуть незначними.
Водночас, за прогнозами, у 2022 році дефіцит Пенсійного фонду досягне рекордної позначки — близько 200,6 млрд. гривень. Тому уряд форсує запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, яка працюватиме поряд із солідарною. Але для того, щоб запустити накопичувальну систему, потрібно додатково виділити з бюджету близько 22 млрд гривень.229
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