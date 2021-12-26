Народні прикмети на 27 грудня: чому не можна виходити з дому невмитим у Філімонов день

У церковному календарі грудня, 27 число — День апостола Іоанна. Цього дня церква також вшановує святих мучеників Аполлонія, Аріана та Філімона. Всі вони постраждали за свою віру під час переслідування християн у Єгипті.

Наші пращури помітили, якщо у цей день буде негода, то й осінь буде такою. За переказами, це один з найнебезпечніших днів у році через злі духи, які прокидаються й намагаються проникнути в будинки, щоб завдати шкоди людям.

Щоб захистити себе від підступів нечистої сили, у Філімонов день слід було дотримуватися низки правил. Протягом усього дня рекомендується частіше вмивати обличчя та руки, а також стежити за чистотою всього тіла та, особливо, волосся. Згідно з прикметами, того, хто не помиється цього дня, може вдарити блискавка.

Також варто підтримувати порядок у будинку, щоб не дати злим силам проникнути до будинку.

Прислухайтеся до своїх снів цього дня. Бачення покажуть вам ваші приховані здібності та таланти, якими ви не користуєтеся чи не знаєте про них.

Щоб злі сили не змогли вам нашкодити сьогодні, постарайтеся не шуміти, не лаятись та не плакати, особливо після заходу сонця.

Вважається, що той, хто народився цього дня, буде сильним характером, матиме залізну волю та загострене почуття справедливості. При цьому він буде відрізнятися шляхетністю і не зможе пройти повз того, хто потребує допомоги.

На Філімона не можна:

- вживати спиртні напої;

- сваритися, лаятися та заздрити;

- залишати дітей без нагляду навіть на короткий час;

- починати нові справи, тому що вони можуть закінчитися невдачами й не принести нічого, крім втрат;

- пестити або підгодовувати тварин та птахів на вулиці.

Цього дня забороняється підбирати будь-що на вулиці та тим більше приносити знайдене у будинок. З цією річчю можна принести додому лихо.

Особлива заборона сьогодні накладається на будь-які згадки родичів, які наклали на себе руки або рано померли, які не встигли одружитися. Цим ви можете потривожити їхні душі та закликати до себе.

У православних вірян триває Різдвяний піст. А християни західного обряду продовжують святкувати Різдво.

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