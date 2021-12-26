На Донбасі важко поранено українського військового: російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню

У неділю, 26 грудня, на Донбасі збройні формування РФ п'ять разів відкривали вогонь за позиціями ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів було тяжко поранено українського військового, повідомили у штабі ООС.

«В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я — тяжкий», — йдеться у повідомленні.

Під обстріли окупантів потрапили опорні пункти ЗСУ у районі Південного, Пісок, Новолуганського та Шумів. Бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем.

Крім того, поблизу Талаківки російські найманці задіяли безпілотник, який стріляв ВОГ-17.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріл.

Нагадаємо, минулої доби, 25 грудня, в зоні ООС на Донбасі також був поранений український військовослужбовець. Боєць отримав поранення, не пов'язане з виконанням завдань на лінії зіткнення. За цим фактом розпочато службове розслідування.

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