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Україна

«Знущання над жінками»: Зеленського просять скасувати гучний наказ про військовий облік

14:36 26 грудня 2021
Володимир Зеленський

Українці звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати скандальний наказ Міністерства оборони України про військовий облік для жінок. Про це йдеться у петиції, що зареєстрована на сайті глави держави.

В тексті петиції названо «неподобством» та «знущанням над жінками» розширення переліку спеціальностей, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

«Начебто змінився лише Перелік, але згідно нього МАЙЖЕ УСІ жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними. Це неподобство!!! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації», — йдеться в документі.

Як писали «ФАКТИ», раніше у командуванні Сухопутних військ ЗСУ роз'яснили, що жінки з неповнолітніми дітьми дійсно мають перебувати на обліку, проте в разі оголошення в Україні воєнного стану призов їх не стосуватиметься.

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