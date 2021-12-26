«Це не призов»: Міноборони роз'яснило скандальний наказ про постановку жінок на військовий облік

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вирішив заспокоїти співгромадянок, які тепер мають бути взяті на військовий облік. Згідно з його постом у Facebook, про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ, не йдеться.

Він запевнив, що процес постановки військовозобов'язаних жінок на військовий облік планується реалізувати дистанційно та онлайн, причому це стосується також і чоловіків — цифровізація має модернізувати військовий облік в цілому.

Також планується запровадити перехідний період, протягом якого на навчання жінки будуть прибувати виключно за бажанням.

«Зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине — Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював», — додав головнокомандувач.

Своєю чергою в Головному управлінні розвідки додали, що жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний же час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом).

Нагадуємо, що у командуванні Сухопутних військ ЗСУ роз'яснили, що жінки з неповнолітніми дітьми дійсно мають перебувати на обліку, проте в разі оголошення в Україні воєнного стану призов їх не стосуватиметься.

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter