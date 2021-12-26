У пунктах пропуску на Донбасі не вимагатимуть встановлення програми «Дій Вдома»: подробиці

Правила перетину пунктів пропуску на Донбасі можуть змінити, скасувавши обов'язкове встановлення програми «Дій Вдома». Це може статися до кінця року. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пишуть «Новости Донбасса».

«У нас є обмеження через ковід. Люди, які перетинають КПВВ — і я побачила, наскільки це проблема для пенсіонерів, для людей похилого віку, для жінок з дітьми, для всіх, хто перетинає КПВВ — вони повинні завантажити додаток „Дій Вдома“. Для цього потрібний смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон», — зазначила вона.

Крім того, за словами Верещук, багатьом складно розібратися, щоб спокійно завантажити цю програму.

«При мені жінка плакала, тому що не могла завантажити додаток, а у неї були куплені квитки, і це була величезна проблема», — наголосила вона.

Глава Мінреінтеграції звернулася за допомогою у вирішенні проблеми до президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Я повернулася з Луганщини та прийшла з вирішенням цієї проблеми до прем'єра, а потім і до президента. І ви знаєте, вони підтримали мене. І якщо все буде добре, то ми до кінця року знесемо цей обов'язковий додаток „Вдома“ і люди зможуть не страждаючи перетинати КПВВ», — сказала Верещук.

Як писали «ФАКТИ», з 7 грудня в Україні змінили правила перетину адміністративного кордону України з анексованим Кримом — відповідно до оновленого переліку товарів, обмежених або заборонених до переміщення через адміністративний кордон, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, фізичні особи можуть переміщувати готівку через адмінкордон у сумі, що не перевищує 100 000 гривень, або еквівалентну суму в іноземній валюті.

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