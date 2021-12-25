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Якщо завтра війна: у ЗСУ пояснили важливий момент постановки на військовий облік жінок із малолітніми дітьми

21:53 25 грудня 2021
Якщо завтра війна: у ЗСУ пояснили важливий момент постановки на військовий облік жінок із малолітніми дітьми

Після набрання чинності наказу Міністерства оборони щодо військового обліку для жінок різних професій в українців з'явилося чимало питань щодо його застосування.

На один з найпоширеніших відповіли у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Згідно з роз'ясненням, жінки, які мають неповнолітніх дітей, дійсно мають перебувати на обліку, проте в разі оголошення в Україні воєнного стану, коли військовозобов’язані повинні будуть приєднатися до захисту країни — це їх не стосуватиметься.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос не впевнений у доцільності термінового взяття жінок на військовий облік, нагадуючи, що жінок в Україні майже на 3 млн більше чоловіків.

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