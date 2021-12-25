Блогер Микола Васильковський порівняв перший рейтинг «ТОП-100 найвпливовіших людей України», який починаючи з 2003 року публікує журнал «Кореспондент», з новими рейтингами ТОП-100 за 2021 рік, який нещодавно оприлюднили одразу кілька видань.

«Ви в курсі, що всього дві особи зберегли місце у ТОП-10?», — запитав блогер, порівнюючи рейтинги за роками.

Він зазначив, що, наприклад, за версією «Кореспондента» у 2003 році список найвпливовіших людей очолювали президент Леонід Кучма та голова його АП Віктор Медведчук.

У 2003 році рейтинг виглядав так:

№ 10 — глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар;

№ 9 — голова Київського патріархату Філарет;

№ 8 — народний депутат та голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко;

№ 7 — предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Володимир;

№ 6 — народний депутат Віктор Пінчук;

№ 5 — бізнесмен Рінат Ахметов;

№ 4 — народний депутат та голова партії «Наша Україна» Віктор Ющенко;

№ 3 — прем'єр-міністр Віктор Янукович;

№ 2 — голова Адміністрації президента Віктор Медведчук;

№ 1 — президент України Леонід Кучма.

«Сьогодні з героїв найпершого рейтингу „Кореспондента“ свій статус зберегли лише Віктор Медведчук, Рінат Ахметов та Віктор Пінчук», — написав Васильківський.

Він зазначив, що у рейтингу-2021 присутній другий президент Леонід Кучма, але вже не в першій десятці.

«Після відходу з Тристоронньої контактної групи в Мінську Кучма навіть у ЗМІ рідко з'являється, а активною політикою не займається взагалі», — нагадав він.

Віктор Пінчук входить до топ-3 найбагатших людей України, за версією того ж «Кореспондента», який оцінив його статки та активи у 2,7 мільярда доларів США. У рейтингу «ТОП-100 найвпливовіших» за 2021 рік Пінчук зайняв позицію № 15. А в першому рейтингу «Кореспондента» за 2003 рік бізнесмен займав 6-е місце.

«Пінчук активно розвиває активи, якими управляє через інвестиційно-консалтингову групу EastOne, яка контролює заводи з виробництва труб та коліс. Клієнти бізнесмена — це державні монополії „Укрзалізниця“ та „Нафтогаз України“. А ринки збуту продукції, яку виробляє бізнес-імперія Пінчука — це США, ЄС і навіть Близький Схід» , — повідомив блогер.

Віктор Медведчук (№ 7) демонструє, що його реальний вплив не дуже залежить від посади.

«У першому рейтингу багато років тому Медведчук як глава Адміністрації президента займав 2-е місце, а в ТОП-100 за 2021 рік знаходиться на 7-й позиції» , — пише блогер. Сьогодні, за його словами, проти Медведчука веде війну Офіс президента, а Володимир Зеленський не втрачає моменту і дає зрозуміти, що вважає політика своїм головним опонентом.

Нагадаємо, починаючи з травня місяця голова політради ОПЗЖ перебуває під домашнім арештом, проте це не позначилося на рейтингу політика і не вплинуло на його статус як одного з найвпливовіших людей України.

«Принаймні, жоден із топ-політиків України не має такого рівня стосунків із президентом РФ Володимиром Путіним, та й усією російською політичною елітою загалом» , — нагадав блогер.

Рінат Ахметов, який у 2003 році був п'ятим у списку, у новому рейтингу посідає позицію № 3.

«Бізнесмен зберігає статус найбагатшої людини України — „Кореспондент“ оцінив його статки у 8,5 мільярда доларів. Але до кінця року над Ахметовим почали згущуватися хмари. Спочатку ВП буквально „продавив“ через ВР „антиолігархічний“ закон, який несе загрозу бізнесу Ахметова у закордонному кредитуванні та міжнародних проектах», — вважає блогер і нагадує, що Зеленський під час прес-марафону заявив про втягування Ахметова до спроб державного перевороту.

«Тому зараз Ахметов та Офіс президента у стані „розвідки боєм“, яка загрожує перерости у повномасштабне бойове зіткнення», — зазначає Васильковський.

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