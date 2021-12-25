Шольц, Макрон та Столтенберг зажадали від Зеленського припинити репресії проти ЗМІ та Медведчука, — експерт

Лідери ФРН та Франції — провідних країн ЄС, а також генеральний секретар блоку НАТО на саміті «Східного партнерства» у Брюсселі вимагали від українського президента Володимира Зеленського припинити репресії у вигляді позасудової заборони ЗМІ, а також випустити з-під домашнього арешту голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчу. Про це написав у Facebook політичний публіцист Олександр Зубченко.

«Отже, у Європейському Союзі на найвищому рівні (вище не буває) у відвертій і навіть жорсткій формі висунули нашому верховному головкому претензії. Про це ви не почуєте на телеканалах „ДІМ“, „Рада“ та 1+1. Як повідомляє джерело, Зеленському вказали на неприпустимість позасудової розправи над ЗМІ та зажадали скасувати санкції РНБО щодо каналів „112 Україна“, NewsOne та ZIK, інтернет-сайту „Страна.ua“, а також припинити репресії проти опозиції на чолі з Віктором Медведчуком». — повідомив публіцист.

Зубченко звернув увагу на озвучені лідерами ФРН та Франції, а також генерального секретаря НАТО вимоги до Зеленського у жорсткій формі.

«Виявляється, лідери провідних країн ЄС — канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, який приєднався до них — вважають, що подібні дії, а також репресії щодо опозиції лише погіршують ситуацію в Україні і ще більше посилюють розкол у країні. Тому Зеленському конфіденційно, але жорстко сказали, що санкції проти телеканалів та опозиції треба скасувати, а Медведчука — звільнити з-під домашнього арешту. Таке послання в неформальній та конфіденційній обстановці отримав у Брюсселі президент Зеленський від Шольца, Макрона і Столтенберга, який приєднався до них», — написав автор.

За словами Зубченка, ця інформація свідчить про те, що тема заборони телеканалів та репресій проти Медведчука дуже дратує лідерів провідних країн ЄС.

«Про що це говорить? Про те, що тема заборони телеканалів, а також репресій проти опозиції, починає дуже дратувати наших „стратегічних партнерів“. Навіть до Брюсселя дійшло, що Зеленський надто скидається на недемократичного лідера „африканського формату“. Та й Путін не втрачає моменту нагадати Європі та США про подвійні стандарти», — уточнив публіцист.

Також Зубченко нагадав, як західні ЗМІ вже багато місяців пишуть, що під виглядом «деолігархізації» Зеленський веде війну проти Віктора Медведчука.

«Тим більше що західні ЗМІ вже багато місяців пишуть про атаку Зеленського & Co проти ЗМІ та репресії проти опозиції. Журнал для світової еліти Forbes прямо написав, що під виглядом „деолігархізації“ Зеленський просто воює зі своїм головним політичним супротивником в особі Медведчука. А англійська The Independent охарактеризувала заборону ЗМІ та репресії як ознаки того, що Зеленський будує авторитарний режим (стаття так і називається „Не можна дозволити авторитаризму пустити коріння“)» , — нагадав політичний публіцист Олександр Зубченко.

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