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«Укрзалізниця» запустила «Буковельский експрес»: зупинки в найвідоміших туристичних місцях Карпат та графік курсування

13:22 25 грудня 2021
Укрзалізниця

Компанія «Укрзалізниця», яка призначила на новорічні свята шість додаткових потягів, запустила «Буковельський експрес» за маршрутом Львів — Ясіня — Львів. Про це йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

«Це вже четвертий маршрут, запущений цього року, який обслуговуватиме сучасний дизель-поїзд, придбаний у вітчизняного виробника. Цей поїзд стане зручним для тих, хто подорожує зі Львова та Івано-Франківська до курортів Українських Карпат. Він вирушатиме зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25, робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та ін. Курсуватиме щодня з 25 грудня до 16 січня, крім 1 та 4 січня. Потім курсуватиме по п’ятницях, суботах та неділях. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру, пристосований також для перевезення маломобільного населення», — повідомили у компанії.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні запустили новий регіональний поїзд «Слобожанський експрес».

Фото: Укрзалізниця

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