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Україна

Для використання в «червоній зоні»: Київ затвердив використання спецперепусток на транспорт

7:30 25 грудня 2021
перепустка

З 7 грудня Київ перейшов із «червоної» карантинної зони до «жовтої», але про всяк випадок було затверджено порядок роботи транспорту, якщо місту доведеться повернутися до жорстких «червоних» обмежень. Вирішено, що в цьому випадку в столиці відновлять практику спецперепусток у транспорті, а отримати їх можна буде онлайн через спеціальну систему «Карантин». Про це йдеться у затвердженому порядку про роботу нової системи.

Встановлено, що при оголошенні Києва «червоною» зоною у ролі «карантинної» перепустки будуть виступати вже видані на руки транспортні чи соціальні карти (картки киянина). Але щоб використовувати таку картку для проїзду, потрібно буде, щоб роботодавець зареєструвався у системі «Карантин» та подав заявку на підключення карток своїх працівників. Кількість тих привілейованих, які зможуть їздити у транспорті у карантин, встановлює комісія з ТЕБ та НС.

На час «червоного» карантину в Києві припиняють обіг:

  • транспортні картки, що не підключені до системи «Карантин»;
  • паперові та електронні квитки з QR-кодом.

Отримана «карантинна» карта дозволяє зайти в транспорті, але не звільняє від оплати проїзду — розрахуватися потрібно буде за звичайним тарифом.

Нагадаємо, раніше МОЗ розповіло, як працюватиме транспорт на новорічні свята і коли очікується посилення адаптивного карантину.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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