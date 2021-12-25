Для використання в «червоній зоні»: Київ затвердив використання спецперепусток на транспорт

З 7 грудня Київ перейшов із «червоної» карантинної зони до «жовтої», але про всяк випадок було затверджено порядок роботи транспорту, якщо місту доведеться повернутися до жорстких «червоних» обмежень. Вирішено, що в цьому випадку в столиці відновлять практику спецперепусток у транспорті, а отримати їх можна буде онлайн через спеціальну систему «Карантин». Про це йдеться у затвердженому порядку про роботу нової системи.

Встановлено, що при оголошенні Києва «червоною» зоною у ролі «карантинної» перепустки будуть виступати вже видані на руки транспортні чи соціальні карти (картки киянина). Але щоб використовувати таку картку для проїзду, потрібно буде, щоб роботодавець зареєструвався у системі «Карантин» та подав заявку на підключення карток своїх працівників. Кількість тих привілейованих, які зможуть їздити у транспорті у карантин, встановлює комісія з ТЕБ та НС.

На час «червоного» карантину в Києві припиняють обіг:

транспортні картки, що не підключені до системи «Карантин»;

паперові та електронні квитки з QR-кодом.

Отримана «карантинна» карта дозволяє зайти в транспорті, але не звільняє від оплати проїзду — розрахуватися потрібно буде за звичайним тарифом.

Нагадаємо, раніше МОЗ розповіло, як працюватиме транспорт на новорічні свята і коли очікується посилення адаптивного карантину.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter