Октава Різдва Христового: дати та що потрібно робити

25 грудня християни західного обряду — римокатолики, протестанти та деякі православні церкви, що живуть за григоріанським календарем, святкують Різдво Христове. У католицькій церкві урочистості розписані на 8 найближчих днів. Цей період називається Октава Різдва і триває до 1 січня.

В Октаву Різдва кожна з дат присвячена святим, найближчим соратникам Христа або великим діячам католицької церкви.

26 грудня — свято Святого Сімейства, день пам'яті Стефана Першомученика (першого мученика за Христа);

27 грудня — Іоанна Богослова;

28 грудня — день віфлеємських дітей-мучеників (святих безвинних немовлят віфлеємських);

29 грудня — святого мученика Томаса (Фоми) Бекета, архієпископа Кентерберійського;

31 грудня — Папи Римського Сільвестра I.

1 січня — торжество Пресвятої Богородиці.

У період Октави Різдва проводяться святкові богослужіння, а віруючі повинні поводитися відповідно до християнських заповідей: виявляти любов і турботу про ближнього, відмовитися від з'ясування стосунків і першим визнати неправоту, приділити час молитві та читанню Біблії.

Про інші традиції християн західного обряду читайте у «ФАКТАХ» «Різдво Христове: що католики готують до свята і чому намагаються всім вручити подарунки».

Фото pixabay.com

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