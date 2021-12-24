Перевірки бізнесу в 2022 році: податкова оприлюднила план-графік

Податківці склали графік перевірок бізнесу на 2022 рік. Пройтися планується і по фізособам-підприємцям. У план включено понад 1700 прізвищ. Повний список наводиться на сайті ДПА.

Окремий список на перевірку присвячено підприємствам. Близько 4,5 тис. фігурантів переліку — це українські юридичні особи, ще 176 — фінустанови та постійні представництва нерезидентів.

383 перевірки компаній стосуватимуться правильності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску.

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