27.10 / 27.31 30.56 / 30.93
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Перевірки бізнесу в 2022 році: податкова оприлюднила план-графік

0:45 25 грудня 2021
податкова

Податківці склали графік перевірок бізнесу на 2022 рік. Пройтися планується і по фізособам-підприємцям. У план включено понад 1700 прізвищ. Повний список наводиться на сайті ДПА.

Читайте також: В Україні хочуть змінити правила для ФОП: що чекає на підприємців

Окремий список на перевірку присвячено підприємствам. Близько 4,5 тис. фігурантів переліку — це українські юридичні особи, ще 176 — фінустанови та постійні представництва нерезидентів.

383 перевірки компаній стосуватимуться правильності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску.

Читайте також: ФОПам на спрощенці хочуть обмежити сфери діяльності: що пропонують нардепи

Фото https://ua.depositphotos.com/

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Новорічний салат «Під кайфом» від Наталі Калніної: неймовірно смачний, поживний та простий у приготуванні

Пенсія в Україні

З 1 січня пенсії перерахують двом категоріям пенсіонерів: хто може розраховувати на виплати 9 500 грн щомісяця

торт

Просто бомба: найсмачніший торт «Пломбір» на Різдво та Новий рік — легко замінить знаменитий «Наполеон» та «Карпатку»

салат

Напрочуд смачний салат «Єлизавета» від Людмили Борщ: готується дуже просто, але всі гості точно будуть «просити рецептик»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.