Перевірки бізнесу в 2022 році: податкова оприлюднила план-графік
Податківці склали графік перевірок бізнесу на 2022 рік. Пройтися планується і по фізособам-підприємцям. У план включено понад 1700 прізвищ. Повний список наводиться на сайті ДПА.
Читайте також: В Україні хочуть змінити правила для ФОП: що чекає на підприємців
Окремий список на перевірку присвячено підприємствам. Близько 4,5 тис. фігурантів переліку — це українські юридичні особи, ще 176 — фінустанови та постійні представництва нерезидентів.
383 перевірки компаній стосуватимуться правильності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску.
Читайте також: ФОПам на спрощенці хочуть обмежити сфери діяльності: що пропонують нардепи
Фото https://ua.depositphotos.com/28
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter