«З причепом»: нардеп Юраш розлучається з дружиною
Наймолодший нардеп у Раді нинішнього скликання, 25-річний «слуга народу» Святослав Юраш розлучається з дружиною Софією. Шлюб протримався два з половиною роки. Про це колишнє подружжя повідомило у соцмережах.
Себе Юраш називає іронічно «розведенцем та з причепом». Під «причепом» мається на увазі син Лев, якому зараз два роки. Нардеп сподівається, що малюк залишиться жити з ним.
Софія Юраш розповіла у соцмережах, що де-факто з чоловіком вони розлучилися якийсь час тому, а зараз залагоджують формальності. Про причини розриву Софія розповідає натяками: «Люди змінюються… Чим далі, тим більше нас пов'язувало лише почуття обов'язку… Житимемо кожен своїм життям… Боляче розуміти, що ми — не те, що одне одному потрібно».
В інтерв'ю «ФАКТАМ» Святослав Юраш розповідав, що його дружина — вимушена переселенка із Донецька. Познайомилося майбутнє подружжя у 2017 році. «Уся її сім'я виїхала з Донецька, там лишився лише батько. Один її брат пішов захищати країну, інший потрапив на підвали, бо був проукраїнським активістом. Ледве вдалося його визволити. Після всіх цих драм у дружини та її мами не було варіантів», — уточнив нардеп.
У травні 2019 року пара зареєструвала шлюб та повінчалася у Константинополі з благословення Вселенського патріарха. У жовтні того ж року у молодій сім'ї народився син Лев.
Фото Sviatoslav Yurash/Facebook307
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