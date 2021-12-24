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Україна

Зеленський призначив голову Харківської ОДА

21:45 24 грудня 2021
синєгубов

Харківська область має нового керівника. Президент підписав указ про призначення головою ОДА Олега Синєгубова. На Харківщину Синєгубов повернувся з Полтавської облдержадміністрації, де відпрацював останні два роки.

Харківщина є для чиновника малою батьківщиною — тут він народився, виріс, закінчив Національний університет внутрішніх справ і там викладав, розпочавши старшим викладачем і закінчивши деканом факультету.

У політику Синєгубов прийшов у 2012 році, працюючи депутатським помічником Ірини Бережної на громадських засадах. У 2019 році став довіреною особою кандидата в депутати від «Слуги народу» Олексія Красова.

Фото president.gov.ua

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