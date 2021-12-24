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Україна

Зеленський скликає РНБО напередодні Нового року

19:36 24 грудня 2021
снбо

Президент Володимир Зеленський вирішив незадовго до Нового року відродити практику регулярного скликання Ради національної безпеки та оборони. Раніше РНБО збиралася щоп'ятниці, але цього разу тягнути до кінця робочого тижня не стали: Рада нацбезпеки збереться у середу, 29 грудня.

Тема нової наради РНБО не оголошувалась. Останні зустрічі членів Ради нацбезпеки були присвячені санкціям та спискам санкцій. Востаннє Рада нацбезпеки збиралася 10 листопада.

Нагадаємо, раніше Раді нацбезпеки дорікнули, що вона перетворюється на хайповий інструмент «штампування санкцій».

Фото president.gov.ua

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