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Росія у Чорному та Азовському морі спирається на горезвісний план «Новоросія», — Гайдук

19:08 24 грудня 2021
море

У Чорному та Азовському морі Росія так і не відмовилася втілити в життя горезвісний план «Новоросія» і відрізати Україну від морських акваторій, перетворивши їх на «російські озера». Таку думку висловив колишній командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Сергій Гайдук в інтерв'ю «Телеграф» .

«Росія діє за принципом «права сили, а не сила права»… Боротьба за «російські озера» триває, але це виклик не лише Україні, а й усьому міжнародному морському суспільству «, — вважає віцеадмірал.

Екскомандувач ВМС схвалює присутність у Чорному морі військових кораблів країн НАТО. «Це насамперед виклик Росії і, безумовно, важливий політичний посил та демонстрація підтримки України. Плюс це демонстрація та практична декларація міжнародного морського права на свободу судноплавства», — пояснює він.

Щодо майбутнього великого протистояння на морі віцеадмірал не може сказати нічого певного: «Перспектива 2022 року «туманна». Усі розуміють, що військовий флот — це зовнішньополітичний інструмент держави, отже, все в руках політиків. За ними останнє слово і відповідь на запитання: «Чи буде війна на морі?».

Читайте також: Віцеадмірал Гайдук: «Викладач Академії Генштабу у 2008-му сказав: «Україні потрібна маленька війна. Щоб зрозуміти хто ми такі»

Нагадаємо, раніше російський економіст Андрій Іларіонов попереджав, що РФ має план економічно «добити» Україну. Зайнявши смугу чорноморського узбережжя від Очакова до Одеси, десантні війська РФ повністю відріжуть Україну від Чорного моря.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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