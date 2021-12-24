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Справа Шеремета: суд дозволив зняти з Антоненка браслет

17:30 24 грудня 2021
антоненко

24 грудня у Шевченківському районному суді відбулося чергове засідання у «справі Павла Шеремета». До суду було викликано трьох фігурантів справи: ветерана АТО та музиканта Андрія Антоненка, лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугар. Усім трьом суд продовжив запобіжний захід, повідомляє ініціатива Free Riff.

Для Андрія Антоненка новим стало те, що тепер суд не вимагає носіння електронного браслета. Проте підслідний залишається під нічним домашнім арештом.

Для Юлії Кузьменко було продовжено нічний домашній арешт. На позицію судді та прокурора не вплинув той факт, що Кузьменко пройшла експертизу на поліграфі, яка підтвердила її невинуватість на 99,9%.

Обмеження залишаються і для Яни Дугар. Хоч її було звільнено під заставу, але Дугар заборонено виїжджати за межі Київської області, а на першу вимогу судді підслідна має бути на засіданні.

Всі ці заходи залишаються чинними до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, справа проти Антоненка, Кузьменко та Дугар розслідується вже два роки. Що думає Юлія Кузьменко щодо слідства та суду, читайте у її інтерв'ю «ФАКТАМ» «Хочу, щоб суд покарав тих, хто фабрикував нашу справу, причому виключно відповідно до букви закону».

Фото Андрій Антоненко/Facebook

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