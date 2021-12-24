Президент України Володимир Зеленський сказав, що про чергову підозру Петру Порошенку він не думає. Мовляв, то нехай правоохоронні органи думають. Та навряд чи правоохоронці без вказівки зверху так ревно копали б під п'ятого президента України, проводили десятки розслідувань (багато з яких, до речі, були успішно закриті). Володимир Олександрович «нерівно дихає» до Петра Олексійовича, можливо, ще відтоді, коли Порошенко (хоча й досить неоднозначно) виступав то з трактора на Банковій, то зі сцени на Майдані. А «Квартал-95» у теплому залі жартував про ебонітові палички в руках «беркутівців». Звідки такі «глибокі почуття» у Зеленського?

— На мою думку, це питання суто психологічне. Не потрібно шукати якихось політичних причин. Згадаємо, що було між Ющенком й Тимошенко. Є речі, що виходять за межі логіки, тут потрібно пояснювати виключно психологією. Тому така нелюбов Зеленського до Порошенка не має глибоко логічних пояснень, вона є передусім емоційною. Ми це бачили з першого моменту приходу Зеленського до влади. Та й навіть під час виборчої кампанії, — вважає виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Про те, чому підозру не підписали генеральна прокурорка та її перший заступник, чим можна пояснити таку нелюбов між Зеленським та Порошенком, чому Миколай приніс останньому «під ялинку» підозру, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Україну будуть змушувати до прямих переговорів з ОРДЛО та амністії бойовиків, — Вадим Денисенко».

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