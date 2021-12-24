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В Україні можуть посилити протиепідемічні заходи: що відомо

16:20 24 грудня 2021
коронавірус

В Україні у зв'язку з появою нового типу коронавірусу «Омікрон» готуються посилити протиепідемічні заходи. Переглядатимуть правила адаптивного карантину, швидше за все, наприкінці січня. Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Чинні протиепідемічні заходи — вакцинація, вимога про носіння масок, дистанції, обробку рук — залишаться в силі.

Школи закривати не планується, хоча це не виключено. «Про штам „Омікрон“ поки що немає відомостей, що захворюваність серед дітей переважає. Тому закриття шкіл не виглядає доцільним… Закриття шкіл не виключене, але все залежить від епідемічної ситуації», — каже головний санітарний лікар.

Додаткове тестування тих, хто в'їжджає в Україну, не вводитимуть. «Це, по-перше, створює велику чергу. По-друге, багато людей потім важко знайти, тому що вони залишили неправильні контактні дані. Тому ми вирішили відійти від цієї практики тестування на кордоні», — обіцяє Кузін.

«Наш основний фокус зводитиметься до виявлення нових випадків „Омікрону“ і до максимального їхнього дослідження», — підсумував головний державний санітарний лікар.

Нагадаємо, інфекційність «Омікрону» вважається майже вдвічі більшою за штам «Дельта». Від першого вуханьського варіанту «Омікрон» відрізняється більш ніж 50 мутаціями, а тому вакцини, що застосовуються, можуть виявитися менш ефективним щодо «Омікрону», ніж проти інших варіантів COVID-19.

Фото pixabay.com

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