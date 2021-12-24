Зимові канікули з 25 грудня: у деяких регіонах графік змінили

З суботи, 25 грудня, в українських школах мають розпочатися зимові канікули, які триватимуть до 10 січня, однак у деяких навчальних закладах графік змінили.

Як повідомляє «РБК-Україна», школи мають право самостійно встановлювати дати зимових канікул та переносити їх залежно від різних факторів, у тому числі, й рівня захворюваності.

У Києві, Харкові, Рівному, Чернігові, Полтаві, Сумах, Дніпрі, Кривому Розі та на Волині вирішили графік не змінювати та відправити дітей на канікули з 25 грудня.

Також з 25 грудня підуть на канікули львівські учні молодших класів, а середні та старші класи у багатьох школах Льову вирушать відпочивати з 27−28 грудня. Є школи, які встановили останнім навчальним днем 30 та 31 грудня.

У школах Кропивницького навчальний рік продовжили до 27−30 грудня. У Хмельницькому — до 30 грудня.

У Кременчуці школярів відправлять на канікули з 31 грудня, які триватимуть довше — до — 16 січня. Такий же графік канікул запровадили у Житомирі — з 31 грудня до 16 січня.

При цьому наголошується, що не всі школи прийняли ці рекомендації, точніше можна дізнатися у навчальному закладі, де навчаються ваші діти.

Нагадаємо, що у Києві та Львові школярі змогли продовжити очні заняття у школі лише з 22 листопада.

Фото з Pixabay

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