Звільнення народного депутата Віктора Медведчука для української влади означатиме, з одного боку, піти на зустріч Європі та вимогам європейських представників, а з іншого боку, це дозволить створити майданчик для початку діалогу з РФ. Таку думку в ефірі «Першого Незалежного» висловив громадський діяч Олександр Потьомкін.

«Для того, щоб розпочався процес розрядки, потрібен діалог. Для цього потрібні професійні перемовники. Медведчук — на сьогодні один із головних переговорників, яких слухатимуть у Росії. Звільнення Медведчука — це, з одного боку, піти назустріч Європі на вимогу європейських представників, з іншого боку, це дозволить створити майданчик для початку діалогу», — зазначив експерт.

При цьому Потьомкін наголосив, що Україна має всі можливості для того, щоб такий діалог відбувся.

«Є механізм. Головне, щоб було бажання. Я думаю, що у нас є можливості», — вважає він.

Нагадаємо, на нещодавньому саміті Східного партнерства у Брюсселі порушили питання позасудової розправи над опозиційними ЗМІ в Україні та зажадали від Володимира Зеленського скасувати санкції РНБО, якими заблокували мовлення трьох каналів, а також звільнити Медведчука з-під домашнього арешту. На думку єврочиновників, його звільнення допоможе зняти напруженість усередині України та у відносинах із Росією.

На нещодавній пресконференції президент Росії Володимир Путін прокоментував переслідування Медведчука, зазначивши, що в Україні відбуваються позасудові розправи, запроваджуються санкції проти громадян, які виступають за добросусідські відносини з Росією.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський райсуд Києва санкціонував цілодобовий домашній арешт політика, якого підозрюють у держзраді. 2 вересня Печерський райсуд продовжив термін домашнього арешту Медведчука до 31 жовтня.

В ОПЗЖ такі дії влада назвала правовим свавіллям, а сам Медведчук заявив, що його адвокати мають докази, які спростовують звинувачення прокуратури й доводять незаконність застосування до нього домашнього арешту.

2 листопада Печерський райсуд призначив Медведчуку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, як і клопотала прокуратура. Проте практичного значення це вже не має, оскільки Медведчук перебуває під запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту за іншою справою — про «вугільну держзраду».

11 листопада провідний європейський адвокат Бертран Мельмендьє приєднався до команди правового захисту.

За останні місяці світові ЗМІ, європейські політики та експерти опублікували 120 969 матеріалів, присвячених переслідуванню українською владою опозиції та незалежних телеканалів.

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