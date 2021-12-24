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Україна

Новорічний карантин: як працюватиме громадський транспорт в Україні

15:25 24 грудня 2021
автобус

У період новорічних свят люди частіше користуються транспортом, а тому і можливість заразитися коронавірусом від сусідів-пасажирів зростає. МОЗ нагадав, що у «жовтій» зоні (до якої належить більшість областей України) для поїздок потрібен буде як мінімум «жовтий» COVID-сертифікат, дійсний 30 днів. Для «червоної» зони (Волинь та Закарпаття) підійде лише «зелений» сертифікат про введені дві дози вакцини. Про це повідомляє Telegram-канал «Коронавірус_інфо».

Альтернативою паперовому COVID-сертифікату можуть бути:

  • згенеровані в «Дії» документи (сертифікат, довідка про підтвердження одужання).
  • негативний ПЛР-тест або антиген-тест (дійсний 72 години).

Водій та пасажири під час перебування у транспорті повинні носити маску (респіратор). Водію (за винятком машиніста метро) забороняється брати в салон/вагон пасажирів більше, ніж є посадочних місць.

Нагадаємо, раніше МОЗ підтвердило, що локдаун на свята не вводитимуть, але Новий рік краще зустріти «в ізоляції з рідними, а також з повним курсом вакцинації».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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