Справа про вбивство Шеремета: Юлія Кузьменко пройшла поліграф

Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета медик Юлія Кузьменко, якій суд нещодавно продовжив нічний домашній арешт до 19 січня 2022 року, пройшла перевірку на «детекторі брехні».

Результати перевірки медика на поліграфі викладено на сторінці Free Dr Kuzmenko у соціальних мережах.

«99,9% - невинна! У Шевченківському суді під час розгляду справи Шеремета адвокат Тарас Безпалий надав результати проходження Кузьменко Юлією експертизи на поліграфі, яка підтвердили її невинність на 99,9%. Які ще докази невинності потрібні прокурору?» — йдеться у повідомленні.

Як і Юлія Кузьменко, під нічним домашнім арештом залишається й інший фігурант справи — музикант Андрій Антоненко. Медсестру Яну Дугар у 2020 році було звільнено під заставу.

Ексклюзивний матеріал «Юлія Кузьменко: «Хочу, щоб суд покарав тих, хто фабрикував нашу справу, причому виключно у відповідності до букви закону» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Юлії Кузьменко із соціальних мереж

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