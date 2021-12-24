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Має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти: стало відомо, на яких умовах вийшов під заставу ексміністр Кожара

14:08 24 грудня 2021
Леонід Кожара

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара, якого звинувачують у вбивстві та якому суд нещодавно зменшив заставу до 2,7 мільйона гривень, вийшов на волю з низкою обмежень.

Як повідомляє «Українська правда», за Леоніда Кожару внесли заставу. Його зобов'язали носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, прибувати до суду на першу вимогу, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає або перебуває без дозволу прокурора чи суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та експертами з даного кримінального провадження.

У прес-службі Київської обласної прокуратури наголосили, що продовжують підтримувати публічне звинувачення в умисному вбивстві у суді та доводити провину ексміністра.

«Систематично прокуратурою подавалися клопотання щодо застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави», — додали у прокуратурі.

Нагадаємо, що заарештованому 2020 року Леоніду Кожарі, у будинку якого знайшли застреленим бізнесмена Сергія Сторицького, спочатку визначили багатомільйонну заставу, яку згодом знижували у кілька етапів — з 14 до 7, а потім і до 2,7 мільйона гривень.

Фото зі сторінки Леоніда Кожари у соціальних мережах

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