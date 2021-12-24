Кондитери мають намір зупинити випуск продукції та залишити українців без солодкого на Новий рік: названо причину

Через постійне зростання цін на газ на світових ринках, в Україні може зупинитися виробництво кондитерських виробів. Під загрозою також зупинки хлібокомбінатів.

Українські кондитери мають намір згортати виробництво своєї продукції, повідомили в асоціації «Укркондпром».



За словами голови асоціації Олександра Балдинюка, після того, як 22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу у 73 тисячі гривень, частина компаній галузі повідомили про плани повністю або частково згортати виробництво.

Балдинюк зазначив, що вже минулого місяця виробники купували газ у середньому по 40 тисяч гривень. За такої вартості виробництво багатьох видів продукції було нерентабельним. Виробники зазнавали збитків.

У грудні постачальники пропонували газ по 55 тисяч гривень за тисячу кубометрів. За вартості газу для виробничих потреб 73 тисячі гривень кондитерським компаніям простіше згорнути виробництво. Собівартість продукції буде дуже високою та її не купуватимуть ні на внутрішньому, ні на зовнішньому ринках.

Балдинюк переконаний, що єдиний вихід з ситуації — забезпечення виробників продовольчої продукції газом за прийнятними цінами. Інакше з початку січня підприємства почнуть зупинятися.

18 грудня колишній спікер Дмитро Разумков заявив, що «Укрхлібпром» направив звернення до президента Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити соціальну ціну на газ, оскільки через високу вартість газу собівартість хліба теж буде високою, відповідно зросте його роздрібна ціна, передає УНІАН.

З високою ціною на газ хлібокомбінатам невигідно працюватиме, і вони зупинятимуть виробництво.

Нагадаємо, попри запевнення влади, до кінця опалювального сезону в Україні подорожчають комунальні послуги. В Офісі президента вже визнали, що у 2022 році можуть піднятися тарифи на деякі комунальні послуги у рамках інфляції.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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