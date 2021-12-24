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У Києві стався збій при купівлі квитків у громадський транспорт: як сплатити за проїзд

12:31 24 грудня 2021
Е-квиток

У Києві стався черговий технічний транспортний збій — пасажири не можуть купити QR-квитки або поповнити транспортні картки у додатку.

Як повідомили у КМДА, фахівці транспортного сервісу займаються відновленням сервісів та обіцяють одразу ж повідомити, коли все запрацює у штатному режимі.

«У транспорті ви можете скористатися квитками та поїздками, придбаними заздалегідь. Ми попередили контролерів, щоб вони не штрафували вас через прикрий збій», — йдеться у повідомленні.

У столичному метрополітені додали, що проїзд у підземці можна сплатити банківською карткою безпосередньо на турнікеті.

Раніше столична влада, яка анонсувала зростання тарифів на проїзд у міському транспорті, затвердила категорії, яким нададуть наступного року пільги на проїзд.

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