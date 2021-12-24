ФОП пояснили, чи мають вони вести військовий облік жінок

Після того, як у Міноборони заявили про розширення списку професій та спеціальностей, зайняті на яких жінки мають стати на облік у військкоматах, роботодавців зобов'язали контролювати цей процес, а при прийнятті на роботу перевіряти наявність відповідних документів.

Однак у цьому правилі є винятки, повідомили у Міністерстві оборони. Йдеться про фізичних осіб-підприємців — вони не зобов'язані вести первинний облік військовозобов'язаних. Цим мають займатися особи, які співпрацюють із ними. Тож і штрафні санкції до ФОПів не застосовуватимуться.

Тим часом у Міноборони визнали, що оновлений перелік спеціальностей та професій надто об'ємний. Його планують скоротити.

Фото Міноборони України з репетиції параду до Дня незалежності

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