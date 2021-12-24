Чехія змінила правила в'їзду для українців, навіть щеплених двома дозами вакцини: що вимагають від туристів

Як і багато європейських країн, Чехія змінила правила в'їзду для українських громадян. Про це повідомили у посольстві України у Празі.

З 27 грудня в країну можуть в'їхати туристи, які мають негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Така вимога стосується навіть щеплених двома дозами вакцини проти COVID-19.



«З 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в'їзді до Чеської Республіки пред'явити негативний результат ПЛР-тесту не старший ніж 72 години. Цей обов'язок поширюється також на осіб, які мають сертифікат про вакцинацію двома дозами вакцини або сертифікат про одужання від Covid-19», — йдеться у повідомленні.

Негативний результат тесту не повинні пред'являти особи, які отримали третю дозу вакцини від Covid-19, діти віком до 12 років, а також діти віком від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози).

Тест не потрібно пред'являти також тим, хто транзитно проїжджає територію Чехії наземним транспортом та залишить територію протягом 12 годин.

Особливі правила транзитного в'їзду діятимуть у період з 30 грудня по 1 січня: у ці дні в'їзд іноземцям до Чехії буде дозволено лише з негативним ПЛР-тестом, навіть якщо вони збираються покинути її територію протягом 12 годин.

Перед в'їздом до Чехії потрібно обов'язково заповнити в'їзний формуляр. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід подати під час прикордонного контролю.

Обов'язковою умовою для безвізової поїздки є також наявність медичного страхування на термін поїздки.

Для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії, ці нові правила почнуть діяти з 3 січня.

Нагадаємо, днями Україна домовилася про безвіз з Сейшельськими Островами, які готові приймати у себе іноземців за умови наявності негативного ПЛР-тесту.

Тепер українські туристи зможуть перебувати на Сейшелах до 90 днів упродовж 180 днів, тоді як зараз не більше ніж 30 днів.

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