У Раді заявили про скорочення списку професій, представниці яких мають ставати на облік

Після того, як у Міноборони повідомили про обов'язковий облік жінок до 60 років багатьох професій — список був значно розширений — у Верховній Раді заявили, що його скорочуватимуть.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

За його словами, на етапі підготовки відповідного закону передбачалося, що жінки, які мають спеціальність та (або) професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком беруться на облік військовозобов'язаних.



Він зазначив, що така норма існувала і раніше, але список визначав КМУ. А у затвердженому законі таке право надали Міністерству оборони. А коли його оприлюднили, стало зрозуміло, що «список дуже великий».

«Обговорили це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянутий у бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які справді не знадобляться Збройним Силам та іншим формуванням», — зазначив Завітневич і додав, що сама ініціатива вірна — країна має знати свої резерви та бути готовою, оскільки «ситуація зобов'язує».

Він також вкотре наголосив, що жінок не братимуть на строкову службу — військовозобов'язаними представниці певних спеціальностей та професій стають лише у воєнний час. Тож вони мають лише стати на облік у своїх військкоматах.

Нагадаємо, що до нового списку військовозобов'язаних увійшли 35 видів спеціальностей та сотні професій — від інженерних та технічних спеціальностей до менеджерів, мистецтвознавців, журналістів, юристів, кухарів та фармацевтів.

Фото зі сторінки Олександра Завітневича

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