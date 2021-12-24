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Католицький Святвечір: які страви мають бути на святковому столі

10:52 24 грудня 2021
Католицький Святвечір: які страви мають бути на святковому столі

Напередодні Різдва католики постяться до першої вечірньої зірки. Після цього в католицьких та протестантських храмах по всьому світу відбуваються урочисті різдвяні богослужіння.

Після урочистої меси вдома влаштовується святкова вечеря, на якій усім роздають облатки (різдвяні хлібці) з побажанням один одному щастя та Божого благословення.

Перед вечерею вголос читають уривок з Євангелія, де йдеться про народження Ісуса Христа.

Під білу скатертину підкладають сіно. Це нагадування, що новонародженого Христа Богородиця поклала в ясла на сіно.

Вечеря Святвечора — пісна. Традиційно готують 12 страв — саме стільки було в Ісуса Христа учнів-апостолів. Головним частуванням є сочиво.

Страви куштують у певному порядку. Спочатку кутю, потім вівсяний кисіль, медову воду, страву з риби, кисіль з журавлини. Наприкінці солодкі борошняні страви, яких 7 за кількістю святих обрядів.

Згідно з давнім звичаєм, у Святвечір за святковим столом має бути одне вільне місце на згадку про людей, яких вже немає поруч.

«ФАКТИ» підготували теплі привітання у віршах та прозі, а також яскраві листівки зі Святвечором.

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