Католицький Святвечір 24 грудня: душевні привітання у віршах та прозі, а також веселі листівки

Усі католики світу відзначають напередодні Різдва, 24 грудня, Святвечір або Вігілія. Свою назву свято запозичило від каші сочиво, в якій використовуються мед, фрукти та зерно. На Батьківщині Ісуса Христа, у Віфлеємі, цієї ночі проходить святкова хода, що вінчає Різдвяну месу.

Центр католицького Святвечора, як і належить, розташовується у Ватикані.

«ФАКТИ» вітають усіх з Різдвом й бажають миру, добробуту та всього найкращого.

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам сердце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

У вечір цей різдва Христова,

бажаю щастя вам простого.

Надіїї, радості й любові.

А в нагороду за терпіння

Господь надасть своє благословіння.

Зі святом!

В храме благодать и свечи,

Только радость и добро,

И Сочельник в этот вечер,

Отгоняет от нас зло.

Рождество страна встречает,

Мы с улыбкою спешим,

По пути всех поздравляем,

Вышибая грусти клин.

Будет здравия побольше,

Радость и любовь в семье,

Настроение пусть дольше,

Дарит вдохновение.

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла:

кутя, вареники, грибочки,

фасоля, риба, огірочки…

Нехай лунає в хаті сміх —

з різдвом Христовим вас усіх!

Вітаємо з радісним святом католицького Різдва, бажаємо миру в сім'ї, доброти в душі, достатку в домі, тепла у серці та любові до життя!

Ось і прийшло добре свято Католицького Різдва! Нехай це свято принесе тільки радість, ваш будинок наповниться дзвінким сміхом, а всі бажання здійсняться!

Православні християни відзначатимуть Святвечір 6 січня. Наразі у православних ще триває Різдвяний піст.



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