Католицький Святвечір 24 грудня: душевні привітання у віршах та прозі, а також веселі листівки
Усі католики світу відзначають напередодні Різдва, 24 грудня, Святвечір або Вігілія. Свою назву свято запозичило від каші сочиво, в якій використовуються мед, фрукти та зерно. На Батьківщині Ісуса Христа, у Віфлеємі, цієї ночі проходить святкова хода, що вінчає Різдвяну месу.
Центр католицького Святвечора, як і належить, розташовується у Ватикані.
«ФАКТИ» вітають усіх з Різдвом й бажають миру, добробуту та всього найкращого.
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
зігріє вам сердце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
У вечір цей різдва Христова,
бажаю щастя вам простого.
Надіїї, радості й любові.
А в нагороду за терпіння
Господь надасть своє благословіння.
Зі святом!
В храме благодать и свечи,
Только радость и добро,
И Сочельник в этот вечер,
Отгоняет от нас зло.
Рождество страна встречает,
Мы с улыбкою спешим,
По пути всех поздравляем,
Вышибая грусти клин.
Будет здравия побольше,
Радость и любовь в семье,
Настроение пусть дольше,
Дарит вдохновение.
Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла:
кутя, вареники, грибочки,
фасоля, риба, огірочки…
Нехай лунає в хаті сміх —
з різдвом Христовим вас усіх!
Вітаємо з радісним святом католицького Різдва, бажаємо миру в сім'ї, доброти в душі, достатку в домі, тепла у серці та любові до життя!
Ось і прийшло добре свято Католицького Різдва! Нехай це свято принесе тільки радість, ваш будинок наповниться дзвінким сміхом, а всі бажання здійсняться!
Православні християни відзначатимуть Святвечір 6 січня. Наразі у православних ще триває Різдвяний піст.
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