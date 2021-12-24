Коронавірус пішов на спад: в Україні перед католицьким Різдвом зменшилася кількість COVID-випадків та летальних наслідків

Станом на ранок п'ятниці, 24 грудня, в Україні, де напередодні шість регіонів вийшли з «червоної» карантинної зони, зафіксували зниження кількості нових випадків ковіду та смертей через ускладнення, спричинені COVID-19.

У МОЗ повідомили, що за добу, що минула, підтвердили 6 647 нових випадків коронавірусної хвороби, захворювання стало летальним для 248 українців. Напередодні було 7312 і 275 випадків відповідно.

Протягом четверга до лікарень потрапили 1 646 людей, одужали 14 874 українця.

За даними МОЗ, на даний момент в Україні щонайменше одне щеплення отримали 46,8% дорослого населення, 42,8% повністю імунізовано.

Статистика МОЗ

З початку кампанії з вакцинації щеплено 14 537 066 осіб, з них отримали першу дозу — 14 537 064 особи, повністю імунізовано та отримали дві дози — 13 296 090 осіб, отримали додаткову дозу — 1 389 осіб. Загалом проведено 27 834 543 щеплень.

Нагадаємо, що вже за місяць набуде чинності нове розпорядження МОЗ, згідно з яким в Україні розширюється список професій, для яких вакцинація проти ковіду стане обов'язковою.

Фото з Pixabay

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