Суми податків та внесків у 2022 році зростуть: скільки доведеться платити «ФОП» різних груп

У 2022 році в Україні змінюється розмір єдиного податку та єдиного соціального внеску для фізичних осіб підприємців (ФОП). У держбюджеті-2022 закладено нові показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, що тягне за собою збільшення податкових відрахувань.

Про це нагадує ТСН.

Як зміняться базові величини

Згідно з ухваленим законом про державний бюджет, мінімальна зарплата, розмір якої від 1 грудня 2021 року становить 6,5 тисяч гривень, з 1 жовтня 2022 року зросте до 6,7 тисяч гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який з 1 грудня 2021 року встановлено у розмірі 2 393 грн., протягом 2022 року підвищуватимуть двічі: з 1 липня — до 2 508 грн., а з 1 грудня — до 2 589 грн.

Збільшення цих базових показників призведе до зростання різних платежів до бюджету. Зокрема, зміни відбудуться у нарахуванні ЄСВ, ставка якого становить 22% зарплати .

Тобто мінімальний розмір страхового внеску, який з 1 грудня 2021 року становить 1 430 грн (6500×22%), з 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн (6700×22%).

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500×15 = 97500 грн.). Тому максимальна сума страхового внеску складе від 1 жовтня 2022 року — 22 110 грн (6700×15×22%).

Скільки платити «ФОП»

Виходячи з наведених показників, суми податків та внесків для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку, у 2022 році становитимуть:

«ФОП» I групи

ЄСВ, розмір якого з 1 грудня 2021 року становить 1 430 грн, з 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.

Єдиний податок становитиме 248,10 грн, тобто не більше ніж 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 року.

«ФОП» ІІ групи

ЄСВ, розмір якого з 1 грудня 2021 року становить 1 430 грн, з 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.

Єдиний податок становитиме 1 300 грн., тобто 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року.

Ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) встановлюються сільськими, селищними, муніципальними радами чи радами територіальних громад.

«ФОП» III групи

ЄСВ, розмір якого з 1 грудня 2021 року становить 1 430 грн, з 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.

Єдиний податок складе 5% доходу або 3% доходу та ПДВ.

«ФОП» на загальній системі оподаткування

ЄСВ, розмір якого з 1 грудня 2021 року становить 1 430 грн, з 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.

Доходи, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% податку на доходи фізосіб (ПДФО) та 1,5% військового збору від чистого доходу.

Нагадаємо, що група народних депутатів від «Слуги народу» та групи «Довіра» ініціювала нове посилення правил роботи фізичних осіб-підприємців («ФОП») — вони хочуть виключити з І та ІІ групи «спрощенців» оптових торговців, інтернет-провайдерів, ріелторів., аптеки, медичні установи, лікарів приватної практики та будівельників.

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