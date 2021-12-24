27.07 / 27.30 30.60 / 30.85
Київ: -11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

З 1 січня пенсії перерахують двом категоріям пенсіонерів: хто може розраховувати на виплати 9 500 грн щомісяця

6:43 24 грудня 2021
Пенсія в Україні

Крім індексації у 2022 році, низка українців може розраховувати і на інші підвищення пенсій, і перше з них заплановано вже на січень.

Про це пише «На пенсії».

Так, із 1 січня пенсійні виплати перерахують у бік підвищення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це стосуватиметься близько 40 тисяч людей.

Виплати розраховуватимуться, виходячи із п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня (6500 грн).

Скільки отримуватимуть чорнобильці з 1 січня?

Зокрема, з 1 січня 2022 року розміри пенсійних виплат для них будуть не меншими:

  • 14 600 грн — для осіб з І групою інвалідності;
  • 9 500 грн — для осіб з ІІ групою інвалідності;
  • 7 000 грн — для осіб з ІІІ групою інвалідності.

Крім того, з 1 січня 9% до пенсії за віком додадуть жінкам, які народилися до 1962 року.

У Пенсійному фонді пояснили, які роки зараховуються жінкам під час виходу на пенсію:

  • час офіційної роботи;
  • періоди, коли жінка займалася вихованням дітей (з 1 січня 2015 року до страхового стажу відносять лише період догляду за дитиною до досягнення 3-х років, якщо мати отримувала допомогу з догляду);
  • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами.

Нагадаємо, 2022 року уряд обіцяє кілька етапів підвищення пенсійних виплат.

493

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Огневич

Не Тарапата і не Шевченко: після втрати коханого Злата Огнєвіч знайшла людину, яка допомагає їй лікувати сердечні проблеми

салат

Новорічний салат «Під кайфом» від Наталі Калніної: неймовірно смачний, поживний та простий у приготуванні

салат

Напрочуд смачний салат «Єлизавета» від Людмили Борщ: готується дуже просто, але всі гості точно будуть «просити рецептик»

Віталій Козловський

Сам себе не впізнав: Віталій Козловський кардинально змінив імідж

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.