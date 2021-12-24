З 1 січня пенсії перерахують двом категоріям пенсіонерів: хто може розраховувати на виплати 9 500 грн щомісяця

Крім індексації у 2022 році, низка українців може розраховувати і на інші підвищення пенсій, і перше з них заплановано вже на січень.

Про це пише «На пенсії».

Так, із 1 січня пенсійні виплати перерахують у бік підвищення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це стосуватиметься близько 40 тисяч людей.

Виплати розраховуватимуться, виходячи із п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня (6500 грн).

Скільки отримуватимуть чорнобильці з 1 січня?

Зокрема, з 1 січня 2022 року розміри пенсійних виплат для них будуть не меншими:

14 600 грн — для осіб з І групою інвалідності;

9 500 грн — для осіб з ІІ групою інвалідності;

— для осіб з ІІ групою інвалідності; 7 000 грн — для осіб з ІІІ групою інвалідності.

Крім того, з 1 січня 9% до пенсії за віком додадуть жінкам, які народилися до 1962 року.

У Пенсійному фонді пояснили, які роки зараховуються жінкам під час виходу на пенсію:

час офіційної роботи;

періоди, коли жінка займалася вихованням дітей (з 1 січня 2015 року до страхового стажу відносять лише період догляду за дитиною до досягнення 3-х років, якщо мати отримувала допомогу з догляду);

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами.

Нагадаємо, 2022 року уряд обіцяє кілька етапів підвищення пенсійних виплат.

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