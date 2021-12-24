З 1 січня пенсії перерахують двом категоріям пенсіонерів: хто може розраховувати на виплати 9 500 грн щомісяця
Крім індексації у 2022 році, низка українців може розраховувати і на інші підвищення пенсій, і перше з них заплановано вже на січень.
Про це пише «На пенсії».
Так, із 1 січня пенсійні виплати перерахують у бік підвищення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це стосуватиметься близько 40 тисяч людей.
Виплати розраховуватимуться, виходячи із п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня (6500 грн).
Скільки отримуватимуть чорнобильці з 1 січня?
Зокрема, з 1 січня 2022 року розміри пенсійних виплат для них будуть не меншими:
- 14 600 грн — для осіб з І групою інвалідності;
- 9 500 грн — для осіб з ІІ групою інвалідності;
- 7 000 грн — для осіб з ІІІ групою інвалідності.
Крім того, з 1 січня 9% до пенсії за віком додадуть жінкам, які народилися до 1962 року.
У Пенсійному фонді пояснили, які роки зараховуються жінкам під час виходу на пенсію:
- час офіційної роботи;
- періоди, коли жінка займалася вихованням дітей (з 1 січня 2015 року до страхового стажу відносять лише період догляду за дитиною до досягнення 3-х років, якщо мати отримувала допомогу з догляду);
- відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами.
Нагадаємо, 2022 року уряд обіцяє кілька етапів підвищення пенсійних виплат.493
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