Попри подорожчання автотранспорту та небажання держави підтримувати вітчизняних виробників, український автопром продовжує боротьбу за своє існування. Яскравим прикладом є корпорація «Еталон», яка не тільки виробляє автобуси, автомобілі та трамваї, а й навіть створює нові зразки сучасного автотранспорту.

«У 2021 році було вироблено 283 транспортні засоби, що 84 одиниці більше ніж в 2020 році, — повідомив генеральний директор ТОВ «Чернігівський автозавод» Андрій Савченко. — Зокрема, українці отримали міські автобуси А12221 довжиною 12 метрів, з низькою підлогою, екологічного класу ЄВРО-6. Також на вулицях багатьох українських міст з’явився автобус А08128 довжиною 9,44 метра. Це рестайлінгова модель, яка у цьому році отримала багато змін та покращень. Для замовників та споживачів, були змінені поручні, дахові люки, встановлені додаткові кватирки, змінені задня маска та задні ліхтарі. Також додані деякі додаткові опції — такі, як автоматична система підрахунку пасажирів, автоматична система пожежогасіння, система wi-fi та декілька інших опцій.

Генеральний директор ТОВ «Чернігівський автозавод» Андрій Савченко

Наступний напрямок — це трамвай «Еталон ТR3100». Нами проведені всі передбачені чинним законодавством приймальні державні випробування в Чернігові, Києві та Одесі, та отримано повний комплект дозвільних документів. Випробування пройшли успішно, і зараз наш трамвай проходить дослідницьку експлуатацію в Одесі, куди він буде постачатись на заміну старим трамваям. До речі, в цьому році наш трамвай загалом пройшов 21 випробування. Я дуже сподіваюсь, що наш трамвай буде потрібним, адже, за урядовими даними, потреба у трамвайних вагонах на 2022 рік становить близько 130 одиниць. Ми маємо можливість повністю забезпечити цю потребу.

Також закінчено розробку конструкторської документації та розпочато створення експериментального зразка туристичного автобуса А11123 довжиною 10 метрів. Автобус оснащений кондиціонером, сидіннями, яких у базовій моделі 43, вони з підлокітниками та висувними столами. Є можливість як збільшити кількість сидінь до 47, так і зменшити її задля встановлення туалету, холодильника та іншого додаткового обладнання. До речі, сидіння можуть розсуватись до 5 сантиметрів для зручності окремих пасажирів. Багажні полиці обладнанні індивідуальним освітленням, подачею повітря та динаміком.

Автобус українського виробництва

Крім того, розробляється конструкторська документація на український сміттєвоз, призначений для механічного завантаження з контейнерів, ущільнення, транспортування та автоматичного вивантаження сміття", — розповів Андрій Савченко.

Але, як і у 2021 році, так і у наступному, українська автопромисловість стикається з ігноруванням її потреб з боку держави, та навіть лобіюванням інтересів автопрому інших держав.

«На жаль, навіть ухвалення закону про локалізацію не вирішує проблем вітчизняного автопрому, — заявив президент корпорації «Еталон» Володимир Бутко. — На відміну від європейських держав, та навіть Білорусі, український уряд не надає жодної підтримки вітчизняному виробнику. На тендерах з закупівлі транспорту для потреб держави та місцевих адміністрацій перевага надається іноземним виробникам, навіть при значно більшій вартості їхньої продукції.

Президент корпорації «Еталон» Володимир Бутко

А зараз про плани на майбутнє. Ми зробили уніфікований кузов для автобуса та тролейбуса. Автобус має можливість автономного ходу 1 кілометр, а тролейбус, точніше, це вже електробус, до 20 кілометрів. Така уніфікація не тільки зменшить собівартість, але й підвищить впізнаваність нашої продукції.

Крім того, ми розраховуємо на співпрацю з іншими виробниками електробусів, в першу чергу з Китаю. Перемовини вже активно проводяться. Сподіваюсь, що у наступному році Україна таки повернеться обличчям до своїх виробників", — підсумував голова корпорації «Еталон».

Варто нагадати, що в Україні можуть повернути збір за утилізацію старих автомобілів. Як заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, за оцінкою експертів, в Україні середній вік автопарку становить 22,7 року. Водночас такі старі машини викидають багато шкідливих речовин в атмосферу, що позначається на здоров'ї людей. До того ж машини, що вийшли із вжитку, практично не утилізуються.

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