Доступна «заміна» Таїланду: Україна домовилася про безвіз з популярною у туристів країною

У зв'язку з поширенням у світі нового штаму коронавірусу «Омікрон», який виявили вже і в Україні, багато країн стали закривати свої кордони для туристів.

Зокрема, 22 грудня таке рішення ухвалила влада Таїланду, країни дуже популярної в українських мандрівників.

Разом з тим Сейшельські Острови готові приймати у себе іноземців за умови наявності негативного ПЛР-тесту.



Сьогодні на засіданні Кабміну схвалили проєкт угоди з урядом Республіки Сейшельські Острови про взаємне скасування візових вимог.

Тепер українські туристи зможуть перебувати на Сейшелах до 90 днів упродовж 180 днів, тоді як зараз не більш ніж 30 днів.

Сейшельські острови можна відвідати за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до польоту. Мандрівники також повинні мати медичне страхування, яке покриває, як мінімум, ізоляцію, карантин та можливе лікування від COVID-19.

Перед поїздкою іноземці повинні завантажити свої негативні результати ПЛР-тестів, дані рейсу та місця проживання на Сейшелах для авторизації закладу охорони здоров'я на подорожі через певну платформу.

Туристи мають бронювати житла для відпочинку лише на офіційних платформах.



Нагадаємо, Сейшели — ця острівна держава в Індійському океані на однойменних островах біля східних берегів Африки на північ від Мадагаскару. Сейшельські острови відомі природною красою, а також особливою флорою та фауною. Мають субекваторіальний морський клімат, а середньорічна температура повітря становить від +26° до +28°C. Основою економіки країни є туризм.

Як повідомляли «ФАКТИ», попри різдвяні та новорічні свята, жорсткі обмеження для іноземних туристів запровадила влада Німеччини, Нідерландів, Австрії, Швейцарії.

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter