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Чи можна їздити у транспорті з негативним результатом «домашнього» експрес-тесту: відповідь МОЗ

15:59 23 грудня 2021
Тест

В Україні, де відвідування громадських закладів, а також проїзд у транспорті дозволено вакцинованим та людям із негативними ПЛР-тестами, зроблений у домашніх умовах експрес-тест таких прав не надає.

«У продажу можна знайти експрес-тести для домашнього користування. Проте такі тести не дозволяють відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали або користуватися міжрегіональним транспортом за умов карантину. Для цього підійде тест ПЛР та експрес-тест на антиген, зроблений у лабораторії», — пояснили у МОЗ .

Щодо домашніх тестів, то у МОЗ зазначають, що процедура тестування може бути проведена з порушеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувалися для тесту, немає.

«Результати такого тестування не є 100% гарантованими, у тому числі й тому, що процедуру можна провести з порушенням. У той самий час такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У разі позитивного результату необхідно звернутися до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом», — додали в МОЗ.

Нагадаємо, що пасажира громадського транспорту без «ковідних» документів можуть оштрафувати на велику суму — на 17−34 тисячі гривень.

Фото з Pixabay

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