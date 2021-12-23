Товарів із Росії не побачимо ще рік: Кабмін продовжив заборону на імпорт із країни-агресора

Кабінет Міністрів на засіданні 23 грудня продовжив заборону ввезення в Україну товарів з території країни-агресора на рік, до кінця 2022 року. Йдеться зокрема. про м'ясо, рибу, шоколад, каву, кондитерські вироби, лікарські засоби, добрива, вагони, трактори, папір, готовий одяг та ін.

Рішення прийнято у відповідь на дискримінаційні дії Москви, яка заборонила низку товарів з України.

«Зазначені дії з боку РФ (застосування торгових санкцій та обмежувальних заходів у торгівлі), які серед іншого спричинені протидією України агресії РФ щодо нашої держави, створюють загрозу заподіяння шкоди інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України та законним інтересам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки недружніх дій щодо України у сфері торгівлі», — заявили в уряді.

Нагадаємо, наприкінці червня уряд РФ знову розширив список продукції, постачання якої заборонено з України, включивши в нього морозиво, готові супи та бульйони, ячмінь, макуху та продукти, що використовуються в корм худобі, деяких видів лісоматеріалів та пакувальної тари та ін.

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