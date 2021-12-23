Українська розвідка рік готувала операцію із затримання колишнього бойовика «ДНР» Володимира Цемаха, який має пряме відношення до катастрофи малазійського «Боїнга» влітку 2014 року — є докази, що саме він заводив групу росіян із «Буком» на позиції, доповідав керівництву (Ігорю Гіркіну), що «завдання виконано», і виводив «Бук» після пострілу, що він особисто спілкувався з екіпажем та командиром екіпажу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів ексспівробітник ГУР Міноборони Роман Червінський. За його словами, Цемаха на тимчасово окупованих територіях постійно вели, прикріпивши до автомобіля бойовика маячок для стеження.

«Ми, в принципі, знали про нього все. Його щоденний графік практично не змінювався: вранці везе дружину на роботу, повертається, виносить сміття, постоїть на ганку, курить і заходить у квартиру, увечері забирає дружину. Іноді приїжджає до спортзалу», — розповідає Червінський і додає, що розвідники вичікували на зручний момент для захоплення — день «Ч» був запланований на кінець червня.

«Ми вичікували зручний момент. І ось близько десятої ранку (все спокійно, порожній двір), щойно Цемах, повернувшися додому, відчинив двері до квартири, наша людина зайшла разом з ним і запропонувала йому проїхати до Донецька, де на нього нібито чекають для розмови. Цемах намагався відмовлятися. Але за п'ять хвилин уже був готовий виходити. Другий співробітник чекав у машині біля під'їзду. У салоні стояв складений інвалідний візок. Його посадили на заднє сидіння за водієм та повезли. То був перший етап. Другий етап — перетин лінії розмежування, про що вже багато написано. Наша передова група чекала в районі Курахового, щоб висунутись назустріч», — ділиться подробицями операції Роман Червінський.

За його словами, окрім «Боїнга» у біографії Цемаха є ще один епізод — 6 серпня 2014 року біля блокпосту No43, яким він керував, було розстріляно БТР ЗСУ, загинуло четверо військовослужбовців. Пізніше Цемах хвалився цим «подвигом».

Роман Червінський стверджує, що бойовик був готовий розповісти все, коли його вивезли із тимчасово окупованих територій. Але до нього постійно приїжджав адвокат із Донецька, який передавав «привіти» і давав вказівки. Мовляв, тебе не покинули, а якщо мовчатимеш — витягнемо.

«Цемах зізнався слідчим, що розстріляв на блокпосту людей (тільки одне це тягне на довічне). Але про „Боїнг“ нічого не розповів», — додав офіцер.

Журналістка нагадала, що голова Офісу президента Андрій Єрмак запевняв, що Цемах не був надважливим свідком, і що Україна дала можливість голландським слідчим провести необхідні слідчі дії.

«Навіть із цього епізоду переконуюсь, що він побічно працює на Росію», — зазначив офіцер і додав, що слідчим потрібен був час. Вони просили Єрмака затягнути видачу бойовика — у 2019 році було заплановано два обміни: у вересні та грудні.

«Той пообіцяв: „Добре, я вас почув. Включаю Цемаха на обмін у грудні“. А 4 вересня прийшов: Віддавайте Цемаха. — Як? Ви ж обіцяли». — «Ні-ні, це вказівка. Віддавайте і все». Просто забрав і відвіз. Навіть тут обдурив. Упевнений: якби Цемаха не віддали, він би розповів усе", — додав Роман Червінський.

Повний текст інтерв'ю «Вважаю, що нас зрадив Зеленський»: резонансне інтерв'ю одного з розробників спецоперації із захоплення «вагнерівців» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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