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Путін блефує: у НАТО вже не вірять, що Росія готується до вторгнення в Україну

13:42 23 грудня 2021
Путін блефує: у НАТО вже не вірять, що Росія готується до вторгнення в Україну

В Північноатлантичному альянсі, від якого Путін вимагає гарантій нерозширення на схід негайно і зараз, вже схиляються до думки, що ризик нападу РФ на Україну менший за початкову оцінку. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» заявила посол України при НАТО Наталія Галібаренко.

Наразі, пояснила дипломат, в НАТО домінує думка, що реальною метою Росії є підвищення ставок у політичному діалозі.

«(Росія) добивалася прямого контакту з Байденом, і вона його отримала. Тобто певні проміжні цілі (які ставив Кремль) вже досягнуті. Також ситуація нагніталася, щоб зробити вкид пропозиції про червоні лінії, про нові кордони і гарантії безпеки в Європі… Росія поводиться за звичною схемою: дуже маніпулює, піднімає ставки, загострює ситуацію, а потім погоджується домовлятися», — пояснила Галібаренко.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вже обіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Особливо з огляду на вимоги Росії, яка намагається домогтися гарантій того, НАТО більше не розширюватиметься. За словами очільника НАТО, Україна є суверенною державою і має право захищати себе згідно зі Статутом ООН.

«У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті», — додав Столтенберг.

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